Vsa darila od boga na podnebni konferenci v Bakuju

Že tretje leto zapored podnebna konferenca (Cop29) poteka v državi, ki večino prihodkov ustvari s črpanjem fosilnih goriv. Azerbajdžan ter Egipt in Združeni arabski emirati, kjer sta potekali prejšnji podnebni konferenci, so si podobni tudi po avtoritarni oblasti, kratenju človekovih pravic in utišanju kritičnih glasov. »Prvi trajnostni solarni stekleni lok«, ki sam proizvaja energijo za svojo osvetlitev in predvajanje glasbe, pod katerim udeleženci Copa29 vstopajo na olimpijski stadion, ki nikoli ni gostil olimpijskih iger, zato deluje kot portal za prehod iz črne, po izpušnih plinih in hlapih iz rafinerij smrdeče resničnosti v zeleno zavajanje.

Prva razlika od lanskega Copa v Dubaju, ki sem jo opazila med ogledom paviljonov držav in nekaterih organizacij, ki sodelujejo na podnebni konferenci v Bakuju, je, da si svojega simpatiziranja s fosilnimi gorivi in tehnološkimi rešitvami trojne krize, podnebja, biodiverzitete in onesnaževanja, ne prizadevajo več skrivati. Krepitev populizmov, podprtih s širjenjem dezinformacij, in zaostrovanje geopolitičnih razmer sta sprožila val odkritega laganja.