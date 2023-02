Več tisoč ukrajinskih otrok pristalo v ruskih prevzgojnih taborih

Vsaj šest tisoč ukrajinskih otrok je bilo v zadnjem letu dni premeščenih v posebne institucije na ozemlju Rusije, ki so primarno namenjene njihovi »politični prevzgoji«, so v obsežnem poročilu zapisali raziskovalci z univerze Yale. Njihova razkritja predstavljajo doslej enega najbolj podrobnih vpogledov v ozadje premestitev otrok, o katerih iz Ukrajine poročajo že vse od prvih tednov vojne, ki jo je konec februarja lani sprožila Rusija.

Na okupiranem Krimu in na ozemlju Rusije so raziskovalci skupaj našteli 43 objektov, v katerih je bilo v zadnjem letu dni nameščenih vsaj 6000 otrok iz Ukrajine. »Zdi se, da imajo ti objekti različne namene, vključno s tistim, kar imenujemo 'prevzgoja', s katero naj bi otroci postali bolj prorusko usmerjeni v svojih osebnih in političnih pogledih,« je zapisano v poročilu, ki ga je sofinanciral ameriški State Department.

Prevzgoja pod krinko poletnega tabora

Program prevzgoje, ki ga ruske oblasti opisujejo kot korak k integraciji ukrajinskih otrok v rusko družbo, naj bi izvajalo tri četrtine identificiranih institucij, v njem pa so ukrajinski otroci izpostavljeni izobraževanju, v katerem je izrazit poudarek na ruski nacionalni kulturi, zgodovini in družbi. V sistemu so v zadnjem letu končali otroci s starši oziroma skrbniki kot tudi tisti, katerih skrbništvo ni bilo jasno. Raziskovalci so identificirali tudi primere otrok, ki jih je Rusija razglasila za sirote in so bili pozneje nameščeni v ruske rejniške družine ter vpisani v ruske šole.

Te dni se nadaljuje evakuacija ljudi iz okolice Bahmuta. Med njimi so tudi otroci. FOTO: Marko Djurica/Reuters

Rusija je med vzroki za premestitve otrok navedla varnost oziroma medicinske razloge, v več primerih pa tudi »rekreacijo«, kar je bil pogost pojav v začasno okupiranih Zaporožju, Harkovu, Hersonu, Donecku in Lugansku, od koder je bilo veliko otrok odpeljanih s prvotno privolitvijo staršev. Ti so med drugim upali, da bodo svoje otroke s pošiljanjem na rekreativne tabore zaščitili pred nenehnimi spopadi oziroma jim omogočili dostojnejše življenjske razmere in boljšo hrano. Nekateri so jim hoteli privoščiti zgolj brezplačne počitnice. Več staršev je raziskovalcem tudi zatrdilo, da svojih otrok niso hoteli poslati na tabor, a jih predstavniki okupatorskih oblasti niso upoštevali.

Sodeč po opisih so bili elementi njihovega soglasja pogosto kršeni, vračanje otrok pa se je za starše v več primerih spremenilo v nočno moro. Nekateri otroci niso bili vrnjeni v dogovorjenem roku in niso mogli vzpostaviti stika s starši. V številnih primerih so morali starši opraviti težko in nevarno potovanje do tabora ter osebno prevzeti svoje otroke, je zapisano v poročilu.

ZDA: To je poskus zanikanja ukrajinske identitete

Po podatkih ukrajinskih oblasti je bilo z ozemlja države v Rusijo »deportiranih« več kot 14.700 otrok, a kot opozarjajo v Kijevu, ta statistika odraža zgolj dokumentirane primere. Realno število naj bi bilo bistveno večje.

Na okupiranem Krimu in na ozemlju Rusije so raziskovalci skupaj našteli 43 objektov, v katerih je bilo v zadnjem letu dni nameščenih vsaj 6000 otok iz Ukrajine. FOTO: Alexey Pavlishak/Reuters

»Vladimir Putin poskuša z odvzemanjem otrok ukrasti prihodnost Ukrajini. Ruski sistem prisilnega preseljevanja, prevzgoje in posvojitev ukrajinskih otrok je ključni element sistematičnih prizadevanj Kremlja za zanikanje in zatiranje ukrajinske identitete, zgodovine in kulture,« je objavo poročila komentiral Ned Price, tiskovni predstavnik ameriškega zunanjega ministrstva, rekoč, da bodo uničujoče posledice ruske vojne čutile še naslednje generacije. »To in podobna poročila krepijo odločenost ZDA in mednarodne skupnosti, da si bodo prizadevale za odgovornost za ruske vojne zločine in druga grozodejstva v Ukrajini tako dolgo, kot bo potrebno.«

Do ravnanja Rusije je bil pred kratkim močno kritičen tudi visoki komisar za ZN za begunce Filippo Grandi, ki je Moskvo prejšnji mesec obtožil kršenja temeljnih principov zaščite otrok. »Podeljevanje [ruskega] državljanstva ali posvojitve so v nasprotju s temeljnimi načeli zaščite otrok v vojnih razmerah. To je nekaj, kar se dogaja v Rusiji, a se ne bi smelo,« je Grandi povedal v intervjuju za Reuters.