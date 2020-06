Vsaj dvajset novih primerov samo v Zagrebu

Dnevno dogajanje spremljamo: TUKAJ

V Đakovem so okužbe povezane s samostanom in nadškofijo, v Zagrebu pa s psihiatrično bolnišnico in nočnimi klubi, kjer vrtijo narodno glasbo. FOTO: Denis Lovrović/AFP

Novak Đokovic in Grigor Dimitrov sta oba okužena. FOTO: AFP

Na Hrvaškem nestrpno pričakujejo, kakšni bodo novi podatki o okuženih s koronavirusom . Pretreseni so po četrtkovem podatku s 95 novimi primeri, kar je druga najvišja številka v času pandemije; enega več so imeli zgolj še 1. aprila.Središči okužb sta v Đakovem in v Zagrebu. V Đakovem so okužbe povezane s samostanom in nadškofijo, v Zagrebu pa s psihiatrično bolnišnico in nočnimi klubi, kjer vrtijo narodno glasbo.Že sedaj je tudi jasno, da imajo danes v Zagrebu vsaj 20 novih primerov, po celotni državni naj bi jih bilo okoli 40, uradni podatki pa bodo znani okoli 14. ure.Nov primer okužbe so odkrili tudi v Zadru, gre za voznika, ki med teniškim turnirjem vozil teniške igralce. Spomnimo; številka 1 svetovnega tenisa Novak Đoković je organiziral serijo turnirjev Adria Tour, na drugem turnirju v Zadru pa se je okužilo več sodelujočih, tudi Đoković , očitno pa je virus prešel na zaposlene.