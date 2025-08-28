Vsak peti Evropejec bo starost preživel v revščini, opozarja EU

Revščina v starosti bi lahko postala resničnost za velik del evropskega prebivalstva, če se pokojninske politike ne bodo temeljito spremenile, opozarja Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA).

»Že danes je vsak peti Evropejec v tveganju, da bo starost preživel v revščini. Pri ženskah je tveganje 30 odstotkov večje,« je za Politico dejala Petra Hielkema, predsednica frankfurtskega nadzornega organa.

Evropa se hitro stara: čez 40 let bo na enega upokojenca le še 1,5 zaposlenega, kar je polovica današnjega razmerja. To po mnenju Petre Hielkema pomeni, da so nacionalni pokojninski sistemi, ki večinoma temeljijo na javnih sredstvih, dolgoročno nevzdržni. Kot opozarja, so določene države že v tem položaju. Med njimi tudi Slovenija, kjer imamo že od leta 2017 na vsakega uživalca pokojnine le 1,5 zaposlenega.

Države severne Evrope so bolje pripravljene, saj poleg državnih pokojnin poznajo tudi obvezne delodajalske sklade in dodatne naložbene produkte, opozarjajo in dodajajo, da v mnogih državah vzhodne in južne Evrope ljudje prejemajo razmeroma nizke pokojnine in pogosto nimajo pregleda nad svojimi pravicami.

»Evropa ima pokojninski problem, če ga ne bomo reševali, bo starost za mnoge pomenila revščino,« opozarja Hielkema.

Evropska komisija bo sicer v prihodnjih mesecih predstavila sveženj priporočil za spodbujanje varčevanja za starost. Ključni predlog je avtomatska vključitev zaposlenih v poklicne pokojninske sklade – po vzoru Velike Britanije, Poljske in Italije – z možnostjo, da posamezniki po lastni odločitvi izstopijo. Cilj je povečati individualne prihranke in zagotoviti dodatne vire financiranja.