Vsaka kitajska ladja dobro ve, h kateremu pristanišču pluje

Zdi se, da se je jeza umestila v nekakšno politično modo, tako da številni kričijo, grozijo z uničenjem in postavljajo vojsko v stanje najvišje pripravljenosti.

»Če ladja ne ve, h kateremu pristanišču pluje, ne bo zanjo ugoden noben veter.« Ta teden je bil pravi čas za to, da se obrnemo k Luciju Aneju Seneki mlajšemu, stoičnemu filozofu, retoriku, dramatiku in satiriku, rojenemu štiri leta pred začetkom našega štetja, ki mu je cesar Neron ukazal, naj si vzame življenje, potem ko je leta 65 našega štetja posumil, da je bil Seneka vpleten v zaroto proti njemu. Ta Senekov stavek o ladji in pristanišču se mi je prikradel v misli, ko sem prebirala vrhunski članek o tem, zakaj Kitajska v pristanišča po vsem svetu vlaga velikanski kapital. Avtorja članka, Alexander Wooley, nekdanji častnik britanske kraljeve mornarice, in Lea Thome, bivša programska menedžerka na raziskovalnem inštitutu Aid Data, sta naštela 363 kitajskih naložbenih projektov v 168 ...