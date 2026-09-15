Vsako drugo zdravilo v Evropi nikoli ne pride do bolnikov

Christian Lauterbach, regijski vodja Bayerja za zdravila na recept, opozarja, da Evropa kljub odlični znanosti in močnim raziskovalnim ustanovam v farmaciji vse bolj zaostaja za ZDA in hitro napredujočo Kitajsko. Za ohranitev konkurenčnosti mora pospešiti klinične in regulatorne postopke, zmanjšati birokracijo ter izboljšati dostop do inovativnih zdravil. V Sloveniji bolniki nanje čakajo približno 500 dni, v Evropi pa jim je na voljo le polovica zdravil, ki jih odobri EMA. Zdravstva po njegovem ne bi smeli obravnavati zgolj kot strošek, temveč kot naložbo v zdravo in produktivno prebivalstvo, pri čemer bi lahko umetna inteligenca, boljše povezovanje zdravstvenih podatkov in večji poudarek na preventivi pomembno povečali učinkovitost sistemov. Hkrati zagovarja plačevanje zdravil glede na njihovo dejansko vrednost za bolnika in družbo.