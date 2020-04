Vsako uro se okuži 50 zdravstvenih delavcev

Lastna iznajdljivost

Vzroki za visoko število okuženih zdravstvenih delavcev gre pripisati poznem odzivu in pomanjkanju zaščitne opreme. Foto: Javier Soriano Afp

V Španiji so danes presegli mejo 100.000 okuženih z novim koronavirusom. Foto: Cesar Manso/Afp

Psihološki davek

Vsak dan ob 20. uri izpraznjena španska mesta preplavijo dolge ovacije zdravnikom, bolničarjem in drugim zdravstvenim delavcem. Aplavzi z balkonov so v dneh negotovosti simbol povezanosti in podpore posameznikom, ki se v prvih vrstah – včasih brez ustrezne zaščite – spoprijemajo z največjo preizkušnjo v karieri. Kako izpostavljeno je njihovo delo, je najbolj očitno v Španiji . Država, ki je na tretjem mestu po potrjenih primerih covida-19, je namreč v vrhu po uradnem številu okuženih zdravstvenih delavcev.Po zadnjih podatkih je bilo v ponedeljek v Španiji z novim koronavirusom okuženih 12.298 zdravstvenih delavcev, kar je bilo ta dan okoli 14 odstotkov uradno potrjenih primerov okužbe v državi oziroma 37 odstotkov več kot v Italiji, ki je pred Španijo najbolj prizadeta država v Evropi. Vzrokov za visoko stopnjo okuženosti tamkajšnjih zdravnikov in drugega osebja je več; najprej jih gre pripisati »zelo poznemu« odzivu na krizo, zaradi česar so bili vzpostavljeni protokoli v začetnih fazah vedno korak za razsežnostjo pandemije, so prepričani v Združenju madridskih zdravnikov in višjih zdravstvenih delavcev (Amyts).»Virus je po bolnišnicah in med osebjem krožil že veliko prej, preden so bili sprejeti nujni ukrepi,« je za Delo pojasnila, namestnica generalnega sekretarja sindikata Amyts. Med vzroki za nezavidljive statistične podatke o zdravstvenih delavcih – po izračunih časnika La Voz de Galicia se jih vsako uro okuži več kot 50 – je sogovornica izpostavila tudi pomanjkanje ustrezne zaščitne opreme. »Govorimo o osnovnem materialu: rokavicah, vodoodpornih plaščih, vizirjih ter maskah FTTP2 in FTTP3 …« Zapletalo naj bi se tudi pri pridobivanju rezultatov testov zdravstvenih delavcev.Španske medije in družbena omrežja so v zadnjih dneh preplavili fotografije in pričevanja medicinskega osebja, ki se je v boju s covidom-19 marsikdaj moralo zanesti na lastno iznajdljivost – nekateri so jo primerjali s serijo MacGyver – in stisko med drugim rešujejo z vrečkami za smeti, pelerinami in kopalnimi kapami. »Njihova predanost je nad vsem; kljub okoliščinam ne bodo zavrnili pacienta, zato uporabljajo neustrezen material,« je pojasnila Ángela Hernández in opomnila, da lahko improvizirana oprema daje lažen občutek varnosti in zaščite.V sindikatu so poudarili, da je za učinkovitejše spopadanje s krizo nujna boljša koordinacija na ravni regije in države, ter kritizirali tako centralno vlado socialističnega premierakot konservativno vlado v Madridu, ki bi se, vsaj kar zadeva zaščito in protokole, morala na razmere ustrezneje pripraviti. Pomanjkanje osnovnega materiala ni enako izrazito v vseh bolnišnicah. V Madridu je po ocenah Ángele Hernández najhuje na primarni ravni: pri splošnih zdravnikih in na urgencah. Tudi bolniške odsotnosti zaradi covida-19 urejajo v vsaki bolnišnici po svoje; trenutno najbolj primanjkuje anestezistov in intenzivistov.V Španiji so danes presegli mejo 100.000 okuženih z novim koronavirusom, skupaj je umrlo 9053 ljudi, intenzivno nego pa potrebovalo skoraj 5900 obolelih, 5 odskokov več kot včeraj. Oblasti so konec tedna posvarile, da so oddelki za intenzivno nego v šestih španskih avtonomnih skupnostih na robu zloma, zaradi česar je vlada zaostrila ukrepe in za dva tedna ustavila dobršen del gospodarstva. In vendar je Ángela Hernández poudarila, da je Madrid, najhuje prizadeta regija, kjer so potrdili skoraj tretjino španskih primerov, to točko dosegel prejšnji teden. »V urgentnih blokih madridskih bolnišnic je trenutno od več deset do več sto pacientov, ki čakajo na posteljo.« Podobno je na oddelkih za intenzivno nego, kjer za razvrščanje pacientov velikokrat uporabijo triažo. Velik pritisk na zdravstveni sistem v Madridu rešujejo tudi s poljsko bolnišnico na razstavišču Ifema, ki bi lahko sprejela več kot 5000 bolnikov – a tudi tam ne gre brez zapletov.»Ali se bo koordinacija izboljšala in bomo dobili pomoč iz [drugih delov] Španije in tujine ali pa so pred nami težki dnevi,« je ocenila Ángela Hernández. »Dejstvo, da je zdravstveni sistem tako presegel svoje zmogljivosti, je novo. Prej so se v določenih delih leta, denimo ob pojavu sezonske gripe, razmere zaostrile, tokrat so vse ravni preobremenjene. Delo v takšnih razmerah bo zahtevalo visok psihološki davek.«V združenju Amyts članom ponujajo pomoč in jih pozivajo, naj ne odlašajo, če se znajdejo v stiski. Bodri jih tudi podpora, ki ob večerih pride z vseh koncev države: »Aplavzi so za nas poseben trenutek povezanosti, resnično nas spodbujajo na vseh ravneh.« A kljub temu je sogovornica ​opozorila, da to še zdaleč ni dovolj. »Potrebujemo zaščitno opremo in ustrezno koordinacijo.«