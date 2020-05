Vsakršen napredek bo presenečenje

Tretji krog pogajanj o prihodnjih odnosih med Evropsko unijo in Združenim kraljestvom najverjetneje ne bo poskrbel za velika presenečenja, toda opazovalci in analitiki bodo vseeno iskali kakršnekoli znake premikov na obeh straneh.Prehodno obdobje, ki je začelo veljati po januarskem izstopu Združenega kraljestva iz EU, se bo izteklo čez sedem mesecev in nič ne kaže na to, da bi lahko bilo podaljšano. Britanska vlada je odločena, da podaljšanje ne pride v poštev in da imajo pogajalci na voljo povsem dovolj časa za sklenitev obsežnega (trgovinskega) dogovora o prihodnjih odnosih, ki bo nadomestil ali pa vsaj omejil potrebo po ...