Vse ameriške afere vodijo v Moskvo in Kijev

Vpitja in zmerjanja med nedavnim srečanjem predsednika Donalda Trumpa z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim, o katerih so poročali­ številni mediji, menda ni bilo. Da dokumenti niso frčali v zrak in ultimati niso padali, so zatrdili »viri blizu obeh voditeljev«. O najhujši evropski vojni po letu 1945 pa veliko povedo tudi curljanja, ki se pridružujejo številnim dvomljivim v preteklosti.

Pogovori v Beli hiši so morda res bili spoštljivi, toda ukrajinski predsednik še ni dobil raket velikega dometa, ki se jih Kremelj tako boji. Na levici je spet slišati teorije o ruskem »kompromatu«, s katerim naj bi Vladimir Putin držal v šahu Trumpa. Na desnici v ozadju vojne in drugih zapletov vidijo ­Zelenskega.