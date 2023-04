Vse ameriške poti vodijo na Florido

V nadaljevanju preberite:

Florida se ne imenuje zaman sončna država. Ko je pred dobrim tednom prestolnico Washington bičal hladen dež, smo si ob prihodu v Orlando natikali sandale, le redkokje pa je 22-milijonska zvezna država na jugu ZDA lepša kot v tako imenovani milijarderski vrsti Palm Beacha. Tam »med morjem in jezerom« leži Mar-a-Lago Donalda Trumpa, prvega nekdanjega ameriškega predsednika s kazensko obtožnico, Florida pa je tudi dom njegovega najresnejšega republikanskega tekmeca, guvernerja Rona DeSantisa. Od spopada med njima in z demokrati bo v veliki meri odvisna politična in gospodarska usoda supersile Zahoda.