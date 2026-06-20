Republikanci družno podpirajo vračanje k reaganovski ekonomiji ponudbe, so pa vse bolj neenotni pri odnosu do Izraela. Resda se je tudi Ronald Reagan občasno jezil zaradi izraelskih napadov na Libanon in je leta 1992 zaradi invazije celo začasno ustavil pošiljke orožja. Pod črto pa je judovsko državo, ki se je morala po ustanovitvi braniti več arabskih napadov, branil. Tudi sedanja stara republikanska garda se zaveda nevarnosti, ki preti cvetočemu in inovativnemu gospodarstvu. Izrael v očeh konservativcev velja za edino parlamentarno demokracijo na Bližnjem vzhodu, z arabskimi prebivalci kot enakopravnimi volivci, v očeh evangeličanskih in drugih kristjanov je celo temelj vere. Krščanski sionizem verjame, da je Izrael utelešenje biblijskih prerokb ter pogoj za drugi prihod Jezusa Kristusa.

Tako imenovani »osamitveni realisti« iz vrst mlajše generacije gibanja Maga (Make America Great Again, Naredimo Ameriko spet veliko) niso proti vsemu temu, toda resneje jemljejo geslo Najprej Amerika. Katolik Vance se je bil za to pripravljen prepirati celo s papežem Leonom XIV. Kot podpredsednik ZDA se tako kot Trump zaveda političnih nevarnosti bližnjevzhodnih vojn ter zagovarja alternativo v arabsko-izraelskem približevanju v okviru abrahamovih sporazumov. Pogoj za to je vsaj premirje med tradicionalnimi sovražniki.