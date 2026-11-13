Vse bolj oprijemljiva cena prisotnosti ameriških vojakov

Romunija je ponudila pomoč Washingtonu pri financiranju ameriške vojske na svojem ozemlju, saj so vdori ruskih brezpilotnih letalnikov opazno poslabšali oceno varnosti v tej državi in ob celotnem Natovem jugovzhodnem krilu. Načrt, ki ga je romunski predsednik Nicușor Dan predstavil v pogovoru za Financial Times, je podoben poljskemu dogovoru o razdelitvi stroškov; ta za namestitev enega ameriškega vojaka iz proračuna ponuja približno 15.000 dolarjev (13.560 evrov) na leto. Romunija, za katero strategi pravijo, da je dežela »na udaru viharjev«, je neposredno izpostavljena globalnim geostrateškim pretresom v času, ko Združene države Amerike postopno opuščajo vlogo »svetovnega policista«. Po lani napovedanem delnem umiku pripadnikov ameriških oboroženih sil iz vzhodne Evrope je poljska vlada ...