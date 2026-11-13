Vse bolj oprijemljiva cena prisotnosti ameriških vojakov

Romunija je po Poljski najnovejša država, ki je pripravljena sofinancirati nastanitev ameriških oboroženih sil na svojem ozemlju.
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A U.S. flag on one of the walls of the mess hall at Mihail Kogalniceanu Air Base, near Mihail Kogalniceanu city, Constanta county, Romania, July 22, 2026. Inquam Photos/George Calin via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. ROMANIA OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ROMANIA.
Romunija je ponudila pomoč Washingtonu pri financiranju ameriške vojske na svojem ozemlju, saj so vdori ruskih brezpilotnih letalnikov opazno poslabšali oceno varnosti v tej državi in ob celotnem Natovem jugovzhodnem krilu.
Načrt, ki ga je romunski predsednik Nicușor Dan predstavil v pogovoru za Financial Times, je podoben poljskemu dogovoru o razdelitvi stroškov; ta za namestitev enega ameriškega vojaka iz proračuna ponuja približno 15.000 dolarjev (13.560 evrov) na leto.
Romunija, za katero strategi pravijo, da je dežela »na udaru viharjev«, je neposredno izpostavljena globalnim geostrateškim pretresom v času, ko Združene države Amerike postopno opuščajo vlogo »svetovnega policista«.
Po lani napovedanem delnem umiku pripadnikov ameriških oboroženih sil iz vzhodne Evrope je poljska vlada ...
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