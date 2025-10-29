Vse breme financiranja Ukrajine na ramenih Evrope

V nadaljevanju preberite:

Volodimir Zelenski pričakuje, da bo Evropska unija zagotovila financiranje Ukrajine vsaj še za dve do tri leta. Tudi če se bo vojna prej končala, bo žrtev ruske agresije potrebovala orjaške vsote denarja za obnovo. Ker ZDA ne sodelujejo več pri financiranju Ukrajine, je skoraj celotno breme na ramenih EU.

Ker so finančni viri v EU omejeni in ker morajo številne države po več desetletjih pretiranega zadolževanja že tako zategovati pas, je vprašanje vse bolj kočljivo. Po podatkih evropske komisije so EU in njene države članice od začetka velike ruske invazije 24. februarja 2022 namenile Ukrajini 177,5 milijarde evrov pomoči.

Evropska komisija skladno s sklepi zadnjega vrha pripravlja različne možnosti za prihodnje financiranje, a bi vsaka druga rešitev kot uporaba zadržanih rezerv ruske centralne banke utegnila sprožiti še več nasprotovanja. Belgijski premier Bart De Wever je po vrhu omenjal, denimo, skupno zadolževanje EU, podobno kot med pandemijo.