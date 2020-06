Vse britanske termoelektrarne na premog stojijo že dva meseca

Porast deleža obnovljivih virov energije

Velika Britanija ima največ morskih vetrnih elektrarn na svetu. Na posnetku je vetrno polje pri Blackpoolu. FOTO: Phil Noble/Reuters

Opolnoči bo minilo natanko dva meseca, odkar v Britaniji brez Severne Irske za proizvodnjo električne energije niso pokurili niti kilograma premoga. To je rekord v zgodovini tamkajšnje proizvodnje električne energije. Ko se je zaradi koronakrize močno zmanjšala poraba elektrike, so v britanskem električnem omrežju najprej ustavili vse štiri še delujoče termoelektrarne (TE) na premog, da bi s tem čim bolj zmanjšali izpuste toplogrednih plinov, poroča britanski BBC.A tudi sicer, ne glede na pandemijo, se premog počasi poslavlja iz britanske energetike. Še pred desetletjem so premogovne termoelektrarne proizvajale kar 40 odstotkov vse električne energije v njihovem omrežju, zdaj vse elektrarne na fosilna goriva skupaj prispevajo 35 odstotkov vse potrebne elektrike. V vsej Britaniji delujejo le še štiri TE na premog, največja, TE Drax, postopoma prehaja na lesne pelete, preostale tri pa namerava britanska vlada zapreti čez pet let.Na drugi strani je v zadnjem desetletju v državi močno zrasel delež obnovljivih virov energije. Pred desetimi leti so z vetrnimi in sončnimi elektrarnami proizvedli le tri odstotke vse potrebne elektrike, zdaj pa se že ponašajo z največjim posamičnih poljem vetrnic na svetu, pa tudi sicer je Velika Britanija vodilna v svetu po številu in skupni moči vetrnih elektrarn na morju. Delež proizvedene elektrike s pomočjo obnovljivih virov je letos že 37-odstoten in letošnje leto je tudi prvo, ko iz obnovljivih virov ves čas proizvedejo več električne energije kot s pomočjo fosilnih goriv.V nuklearkah v Veliki Britaniji proizvajajo 18 odstotkov vse potrebne elektrike, desetino potreb pa pokrivajo z uvozom.