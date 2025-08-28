Vse članice Nata so že pri najmanj dveh odstotkih

V nadaljevanju preberite:

Severnoatlantsko zavezništvo je objavilo izračune, po katerih bodo vse njegove članice letos vložile v obrambo najmanj dva odstotka BDP. To je prelomnica, saj še lani četrtina zaveznic, tudi Slovenija, tega cilja, postavljenega leta 2014 ni izpolnila. Slovenija je med državami, ki bodo obrambne izdatke najbolj povečale – z 906 milijonov lani na 1,406 milijarde letos.

Po navedbah virov bo večina dodatnega denarja namenjena infrastrukturi. Takšna vlaganja da so Sloveniji predlagali tudi v Natu. Sem sodijo projekti širitve železniških predorov, ojačitve nadvozov in mostov ter nakupi nizkopodnih železniških vagonov, ki omogočajo prevoz tankov. Tako naj bi razširili ozka grla na transportnem koridorju.

Novi cilj Nata, postavljen na junisjkem vrhu v Haagu, znaša 5 odstotkov BDP. Od tega bo ožjim obrambnim vlaganjem po enaki metodologiji kot doslej namenjenih 3,5 odstotka. Del zavezniških ambicij je tudi zagon obrambne industrije, ki je v zadnjih letih močno zastala in so jo začeli resneje oživ­ljati po začetku velike ruske invazije na Ukrajino leta 2022.