FOTO:Vse, kar morate vedeti o novem koronavirusu

Kje se je začelo?Kitajska je 31. 12. 2019 sporočila, da so v mestu Wuhan zaznali povečanje števila obolelih za pljučnico. Identificirali so nov koronavirus in ga poimenovali sars-cov-2, bolezen, ki jo povzroča, pa covid-19. Žarišče izbruha naj bi bila tržnica z živimi divjimi živalmi, kjer se je virus prenesel z živali na človeka. Sumijo, da virus izvira iz netopirja, s katerega se je prenesel na luskavce in z njih na ljudi. KoronavirusiSkupina virusov, ki povzroča različne bolezni, od navadnega prehlada do hujših bolezni. Štirje so človeški, trije pa t. i. zoonoze, ki se prenašajo z živali na človeka: sars (hudi ...