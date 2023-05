Vse kaže, da bo Erdoğan Turčijo vodil še naslednjih pet let

Recep Tayyip Erdoğan je v drugem krogu predsedniških volitev v Turčiji potrdil zanesljivo zmago iz prvega kroga, ko mu je za popolno zmagoslavje zmanjkalo manj kot pol odstotka glasov. Bitko s kandidatom združene opozicije Kemalom Kılıçdaroğlujem je Erdoğan dobil brez večjih pretresov.

Po več kot 80 odstotkov preštetih glasov je že jasno, da bo Recep Tayyip Erdoğan ostal v sedlu.

Kljub temu, da raziskave javnega mnenja v Turčiji pred volitvami praktično nikoli niso pravilne, tokrat dosti dvomov o zmagovalcu ni bilo. Prednost Erdoğana, ki Turčijo – enajst let kot predsednik vlade in devet let kot predsednik države – skupaj s svojo Stranko pravičnosti in razvoja (AKP) vodi že dvajset let, je bila, da si se rezultat lahko »obrnil«, preprosto prevelika že v prvem krogu predsedniških volitev.

Potem ko je nekaj dni pred drugim krogom podporo staremu-novemu predsedniku dal tudi tretji predsedniški kandidat, skrajni nacionalist Sinan Ogan, je postalo jasno, da Kemal Kılıçdaroğlu praktično nima nobenih možnosti več. Pregovorni umirjeni in zmerni kandidat šestih opozicijskih strank (Nacionalna zveza) in vodja republikancev (CHP), največje opozicijske stranke, je po boleče visokem porazu v prvem krogu krenil v frontalni, docela neprepričljivi napad.

FOTO: Yasin Akgul/Afp

A ne toliko na svojega predsedniškega tekmeca kot na begunce in migrante – s širjenjem sovražnosti in obljubami o takojšnji deportaciji skoraj štirih milijonov sirskih beguncev, je na svojo stran želel pritegniti (dejansko številne) glasove skrajnih nacionalistov. S tem je vnaprej oslabil tudi svoj del kurdskega volilnega telesa, ki je opozicijskega kandidata volil zaradi pričakovanj krepitve demokracije. In ne – nasprotno.

FOTO: Hannah Mckay/Reuters

Drugega kroga turških predsedniških volitev se je udeležilo dobrih 85 odstotkov volivcev. Štiri odstotke manj kot v prvem krogu. Že pred dvema tednoma je konservativna Stranka pravičnosti in razvoja skupaj s svojo nacionalistično koalicijsko partnerico (MHP) zanesljivo osvojila večino v 600-članskem turškem parlamentu.

Recep Tayyip Erdoğan, ki je v zadnjih letih močno okrepil svoje avtoritarne težnje in poskrbel za erozijo demokratičnih procesov, je svojo oblast okrepil prav z – demokratičnimi volitvami. Te so potekale praktično brez pretresov.