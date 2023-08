Vse manj svobode na vse bolj zaprtem Balkanu

V nadaljevanju preberite:

Regionalna pobuda, ki naj bi balkanskim državam v evropski čakalnici izrazito olajšala in pospešila potovanje, vzajemno poslovanje in zaposlovanje, je nedavno delovala kot pohvale vreden projekt, po izstopu ustanovne članice Albanije pa je Odprti Balkan le še spomin. Bolj kot to, kako bodo potovali v druge balkanske države, ljudi v srbski entiteti Bosne in Hercegovine skrbi, kako bodo lahko objavili karkoli kritičnega do oblasti, ne da bi bili za to kazensko odgovorni.