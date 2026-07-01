Nedelujoča država ne zmore narediti veliko, bližajo se izbruhi nezadovoljstva

Doslej so na sezname pogrešanih zapisali imena najmanj 45.000 ljudi, svojci jih poskušajo najti in izkopati izpod ruševin.

Vse manj upanja je, da bodo reševalci in svojci pod ruševinami Caracasa in bližnje obalne La Guaire našli preživele. Vse bolj je tudi jasno, da venezuelske oblasti po četrt stoletja razkrajanja ne zmorejo rešiti ljudi, ki so ostali pod ruševinami hiš, slabo zgrajenih v času chavizma ali pred tem. Desetletja že traja korupcija, ki prispeva k temu, da denar izginja, hiše pa rastejo brez upoštevanja potresnih zakonitosti. Potresi so Caracas in okolico podrli že nekajkrat v zadnjih dveh stoletjih. Nezadovoljstvo z oblastjo, ki je tlelo že prej, je vse glasnejše. Čas za iskanje preživelih se izteka. Več deset tisoč ljudi je še pogrešanih. Po podatkih poročevalskih agencij, ki se spreminjajo, so doslej izkopali izpod ruševin več kot 1700 trupel, reševalci od vsepovsod pa pravijo, da je pod ...