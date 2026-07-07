Vse manj upanja za pokopane pod ruševinami

Začasna predsednica se morda lahko med krizo znebi najmočnejših članov vlade, ki niso po volji ne njej ne ZDA.

V venezuelskem obalnem mestu La Guaira, kjer je tudi letališče prestolnice Caracas, preštevajo žrtve. Doslej so jih našteli več kot 3400. V prepolnih bolnišnicah poskušajo oskrbeti ranjene, oblasti pa zbirajo sezname pogrešanih. Zagotavljajo, da ni nevarnosti nemirov, čeprav ljudje niso zadovoljni z vladnimi akcijami pri reševanju najbolj prizadetih. Tudi skrb za preživele se jim zdi premajhna. Moti jih, ker trupla marsikje ležijo kar ob cesti, preden oblasti pridejo ponje. Reševalci, med katerimi je veliko tujcev, se zavedajo, da živih najbrž ne bodo več našli. Izpod ruševin vlečejo samo posmrtne ostanke. Reševalci se zavedajo, da živih najbrž ne bodo več našli. Nezadovoljstvo veča stiska zaradi pomanjkanja pokopališč. Dvojni potres je postavil na glavo ameriške načrte. Po poročanju ...