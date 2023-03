Vse najboljše za 8. marec, Abby!

V nadaljevanju preberite:

Za več kot sto tisoč sledilcev na instagramu je bila Abby Choi simbol uspeha in poosebljenje kitajske dobrote. Seveda je bila zelo lepa in bogata, in to ne le kot hči lastnika velikega gradbenega podjetja v Hongkongu, temveč tudi kot nadarjena vplivnica in fotomodel z lastnimi idejami, kako različne stile združiti v nov videz. Pri 28 letih je imela na osebnem bančnem računu približno 15 milijonov ameriških dolarjev in ogromno ponudb vplivnih modnih revij, kot so Elle, Harper's Bazaar in Vogue.