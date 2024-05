V nadaljevanju preberite:

»Vse oči so uprte v Rafo,« je v februarskem javljanju iz tega mesta na jugu območja Gaze dejal predstavnik Svetovne zdravstvene organizacije, ko se je že napovedovala izraelska ofenziva nanj. Slogan je na propalestinskih shodih in kot ključnik na družbenih omrežjih postal viralen, na instagramu je bila že 47-milijonkrat deljena podoba, ki jo je ustvarila umetna inteligenca.

Pred nekaj dnevi je po instagramu zakrožila podoba, ki na prvi pogled prikazuje raznobarvno šotorišče sredi ravnine. Ravnino v ozadju zamejujejo s snegom pobeljene gore, iz šotorov, ki so bele barve, so izpisane besede All Eyes on Rafah oziroma Vse oči uprte v Rafo. Podobi, zasnovani kot predlog za deljenje, je dodan gumb add yours, dodaj svojo.