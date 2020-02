Vse poti ne vodijo v Hubei

»Nevidna« epidemija?

Olimpijske igre

Številnim problemom, ki so povezani s širjenjem epidemije, izzvane s koronavirusom, so se pridružili še novi primeri okužbe na Japonskem, o katerih strokovnjaki nikakor ne morejo ugotoviti, od kod izvirajo. Za boleznijo covid-19 so zboleli 20-letni mladenič iz prefekture Čiba, ki leži vzhodno od Tokia, ter zdravnik in bolnik v bolnišnici v Vakajami. V nasprotju s prejšnjimi primeri ni bil nobeden od njih pred kratkim na Kitajskem, prav tako pa niso imeli stikov z nikomer, ki bi bil na obisku v sosednji državi.»Še vedno raziskujemo nedavno gibanje bolnikov,« je povedal, funkcionar, ki ima na skrbi spremljanje epidemije v Čibi. Kar zadeva vir virusa, je lahko izrekel zgolj skrb vzbujajočo ugotovitev: »Ne vemo!«Japonska je v četrtek prijavila tudi prvi smrtni primer. Izkazalo se je, da je bila 80-letna ženska, ki je preminila v prefekturi Kanagava, okužena z novim koronavirusom. V bolnišnico so jo sprejeli 1. februarja, potem ko so ugotovili, da ima pljučnico. Covid-19 so odkrili šele na dan, ko je umrla, in to s presejalnim pregledom pljuč.A medtem ko o njej domnevajo, da je virus dobila od zeta, ki je voznik taksija, sta druga dva primera, ki so ju v petek odkrili v neki bolnišnici v Vakajami, med strokovnjaki povzročila hudo zaskrbljenost. Gre za kirurga in bolnika, obolela za boleznijo covid-19, ki med seboj nista imela nikakršnega stika. Prav tako nobeden od njiju ni bil v stiku z ljudmi, ki so pred kratkim potovali na Kitajsko. Ker v bolnišnici izključujejo verjetnost, da bi bili njihovi prostori okuženi, je edina možnost, da sta se zdravnik in bolnik z virusom okužila nekje zunaj bolnišnice.Vse to je izredno pomembno, ker se mnogi že sprašujejo, ali se po Japonski širi »nevidna« epidemija. V tej državi so do zdaj zaznali kar 254 primerov okužbe, a so večino bolnikov z virusom (218) pripeljali z ladje za križarjenje Diamond Princess , ki je zasidrana nedaleč od pristanišča Jokohama.Vlada Šinza Abeja je včeraj sklenila, da bo za ublažitev posledic epidemije, ki bodo močno prizadele predvsem tiste sektorje, ki so povezani s Kitajsko, za začetek namenila 10,3 milijarde jenov (92 milijonov evrov). Lani je samo v februarju in marcu Japonsko obiskalo 1,4 milijona kitajskih turistov, letos pa so zaradi virusa in odpovedi poletov med sosednjima državama ustavili izdajo več kot 400.000 vizumov. Globalni turizem bo po sedanjih ocenah zaradi epidemije izgubil okoli 75 milijard evrov, pri čemer bo imela Japonska v turističnem sektorju izgubo, ki bo znašala blizu dveh milijard dolarjev.Največjo skrb vzbujajo na Japonskem problemi v zvezi z organizacijo poletnih olimpijskih iger, ki naj bi se začele 24. julija. Izbruh območne epidemije, v kateri ne bi nič več veljalo, da vodijo vse poti okužbe iz virov v kitajski pokrajini Hubei, bi zagotovo ogrozil športni dogodek, na katerega se v deželi vzhajajočega sonca mrzlično pripravljajo že nekaj let.Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) in Mednarodni olimpijski komite (IOC) sta v stalni navezi in vsesplošni pripravljenosti. Še pred izbruhom epidemije covid-19 (kar je ime bolezni in ne virusa) so sestavili seznam infektivnih bolezni, ki bi se lahko med olimpijado prenašale po zraku ali vodi. Na tem seznamu so rdečke, ošpice, invazivna menignokokna bolezen in infekcija, ki jo povzroča Escherichia coli.Vse te bolezni je mogoče preprečiti s cepljenjem. Japonski inštitut za nalezljive bolezni je dodatno uvedel sisteme nadzora proti petim smrtonosnim virusom, ki izzivajo bolezni, kot sta ebola in mrzlica lassa.Koronavirus, ki povzroča netipično pljučnico covid-19, pa je povsem nov izziv. Cepivo proti temu virusu zagotovo ne bo na voljo do poletja. Pri vsem tem tudi iz same Kitajske ne prihajajo dobre novice. V četrtek je prijavila 5090 novih primerov okužbe in 121 novih smrtnih primerov. Poleg tega je prvič razkrila, da je z virusom okuženih 1716 medicinskih delavcev, od katerih jih je do prejšnjega torka šest umrlo.