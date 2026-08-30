Vse poti vodijo k 3. novembru

Skoraj vse, kar se bo v prihodnjih tednih dogajalo v ZDA, bo podrejeno odločilnim vmesnim volitvam v kongres 3. novembra. Republikanski predsednik Donald Trump se zaveda, da bi mu demokratska večina na Kapitolskem griču poskušala na vsakem koraku zvezati roke in razgraditi politično zapuščino njegovega ljudskega nacionalizma.

V prvem mandatu se je moral Trump spoprijeti z obsežno preiskavo in dvema ustavnima obtožbama, pozneje pa so mu demokratski tožilci v kazenskih postopkih očitali dejanja, za katera naj bi mu skupno grozilo 700 let zapora. Če bodo demokrati novembra prevzeli nadzor nad predstavniškim domom in senatom, utegne biti to šele začetek novega obračuna. Zgled jim je dal že njihov predsednik Joe Biden, ki je takoj po prihodu v Belo hišo začel razveljavljati okoljsko, energetsko, priseljensko, gospodarsko in drugo politiko svojega predhodnika.