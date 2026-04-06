Japonska se pripravlja na dialog z Iranom

Na Japonskem se kriza kaže v višjih cenah goriva, vse bolj boleča je tudi za druge azijske države, ki iščejo alternativne poti in ukrepe.

Azija napeto pričakuje skrajni rok, ki ga je ameriški predsednik Donald Trump dal Iranu za odprtje Hormuške ožine, pri čemer najrazvitejša gospodarstva vse bolj spoznavajo, da ne morejo sedeti križemrok. Japonska premierka Sanae Takaiči je včeraj izjavila, da se pripravlja na dialog s političnim vrhom v Teheranu, da bi čim prej dosegli mir, Južna­ Koreja pa bo poslala posebnega­ odposlanca v Savdsko Arabijo, Oman in Alžirijo, da bi zagotovila stabilno oskrbo z nafto. Sanae Takaiči je bila o namenih iranskih voditeljev, s katerimi namerava govoriti, manj zgovorna, je pa spodnjemu domu parlamenta pojasnila, da vlada razmišlja tudi o ukrepih za zmanjšanje porabe energije. Po telefonu je poskušala govoriti z Donaldom Trumpom, vendar se – tudi če ji je to uspelo – zdi, da se v njegovem ...