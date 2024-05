Vse se ruši. In to je nevaren položaj

V nadaljevanju preberite:

Ves teden je en sam dolg dan, je vodenje nestalnega članstva v najvišjem mednarodnem telesu za mir v svetu opisal predstavnik Slovenije v varnostnem svetu OZN veleposlanik Samuel Žbogar. »Z veliko adrenalina!« Kmalu po pogovoru za Delo je slovenska vlada sprejela sklep o začetku postopka za priznanje Palestine kot neodvisne in suverene države. Pri tej napovedi je nekaj pogojnikov, denimo, pokazati se mora napredek pri dogovoru o izpustitvi talcev. Takoj pa je bilo jasno, da bo na sedežu OZN na newyorški Prvi aveniji in lučaj stran na Tretji, kjer ima prostore slovenska misija, še več mrzličnega dogajanja. Na prelomne dogodke ni bilo treba dolgo čakati: s 143 glasovi »za« je generalna skupščina Združenih narodov v petek sprejela resolucijo, ki podeljuje nove pravice in privilegije Palestini ter varnostni svet poziva k ponovnemu razmisleku o njenem polnem članstvu v OZN.