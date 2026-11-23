Februarja 1945 so se Winston Churchill, Franklin Roosevelt in Josip Stalin srečali na Jalti, da bi odločali o prihodnosti sveta. Medtem ko so njihove vojske napredovale v boju proti nacistični Nemčiji, so si voditelji Velike Britanije, Amerike in Sovjetske zveze razdelili Evropo na dva dela, ki sta pozneje postala komunistični in kapitalistični blok. Zgodovinarji glede tega, ali bi zavez­niki lahko dosegli boljši dogovor, niso enotnega mnenja, nihče pa ne dvomi, da je bilo srečanje zgodovinsko. V nasprotju s fotografiranjem Donalda Trumpa, Xi Jinpinga in Vladimirja Putina v Shenzhenu prejšnji teden. Čeprav so nekateri srečanje označili za novo Jalto, je daleč od tega. Predsednik Trump, ki je na vmesnih volitvah doživel ponižujoč poraz, želi na televiziji znova delovati mogočno. Ruski ...