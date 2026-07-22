Vse več Američanov zaradi podražitev krade hrano

Delež Američanov, ki priznavajo kraje v trgovinah, se je letos povečal na 30 odstotkov, potem ko je lani znašal 24 odstotkov. Večina med njimi kot glavni razlog navaja finančne težave, povezane z inflacijo, kaže raziskava finančnega portala LendingTree.

Raziskava, v kateri je v začetku junija sodelovalo 2000 anketirancev, je pokazala, da je približno 90 odstotkov tistih, ki so priznali krajo v trgovini, med razlogi navedlo visoke življenjske stroške, slabše gospodarske razmere in težjo dostopnost osnovnih življenjskih potrebščin.

Po navedbah LendingTree so anketiranci najpogosteje kradli osnovne življenjske potrebščine, ne pa izdelkov za prosti čas ali luksuznih dobrin, poroča televizija CBS.

Najpogosteje so odtujili hrano in brezalkoholne pijače, sledijo oblačila ter izdelki za osebno higieno. Med pogosteje ukradenimi izdelki so tudi igrače, elektronske naprave in šolske potrebščine.

Večina vprašanih je navedla, da pogosteje krade v velikih trgovskih verigah kot v manjših neodvisnih trgovinah. Med trgovci, pri katerih je po mnenju anketirancev najlažje izvršiti tatvino, je največ vprašanih navedlo Walmart.

Po navedbah raziskave se je inflacija letos ponovno okrepila, predvsem zaradi višjih cen nafte in goriv po zaostritvi razmer na Bližnjem vzhodu.