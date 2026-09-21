Vse več duševnih stisk med otroki in mladimi

Vse več otrok in mladih ljudi se znajde v duševnih stiskah, med najbolj pogoste sodijo anksioznost, depresija, samopoškodovanje in motnje hranjenja, poroča BBC. Kakor je povedal klinični psiholog in vodja neodvisne raziskave duševnega zdravja, ADHD in avtizma v Angliji prof. Peter Fonagy, so trenutno težki časi za mlade ljudi, saj se spopadajo z ekonomsko in zaposlitveno negotovostjo, poleg tega so obremenjeni še s pritiski, ki prihajajo z družbenih omrežij. Fonagy se je sam tudi spopadal z duševnimi problemi; to je razlog, da želi pomagati ljudem.

Fonagyja preseneča, kako so se lahko mlajše generacije prilagodile okolju, ki je veliko zahtevnejše kot tisto, v katerem je živel sam. Njihovo okolje je po njegovih besedah »toksično«. Gre za prve generacije, ki imajo težje življenje kot njihovi starši, družba pa jih napačno označuje kot »preobčutljive«.

Z duševnimi problemi se spopada eden od štirih mladih Angležev med 16. in 24. letom.

Zdravniška pomoč

Skeptiki menijo, da zaradi večje ozaveščenosti in manjše stigmatizacije duševnega zdravja več ljudi spregovori o svojih težavah. Spraševali so tudi, ali zdravniki ljudem postavljajo diagnoze za težave, ki so posledica začasnega stresa, s katerim bi se morali naučiti spoprijemati.

Pri BBC so odkrili, da veliko splošnih zdravnikov skrbi pojav čezmernega diagnosticiranja, ko se za normalne vsakodnevne težave takoj predpisujejo zdravila.

Nekateri mladi Angleži na profesionalno pomoč čakajo več kot eno leto. FOTO: Jure Eržen

Vendar Fonagy ta mnenja zanika; zdi se mu, da je vseeno vse več duševnih stisk med mladimi, pri obeh spolih. Izrazite postanejo predvsem pri dekletih po 12. letu starosti, ko so deležne neprimernih opazk od fantov, družba pa pritiska nanje z različnimi pričakovanji.

Mladi se tako zapadejo v tako hude težave, da ne morejo ne hoditi v šolo, ne jesti, ne spati ponoči.

Ali je že prepozno?

Poročilo podaja pomembne informacije, vendar ne bo nič pomagalo, če vlada ne bo dejansko ukrepala. Mladi Angleži pravijo, da ljudi začne skrbeti šele takrat, ko je skoraj že prepozno, nekateri na profesionalno pomoč čakajo več kot eno leto. Med težavami navajajo vse, od zaskrbljenosti o prihodnosti do poskusov samomora.

Fonagy je dejal, da so bili sprejeti tudi nekateri pozitivni ukrepi, med drugim uvajanje ekip za duševno zdravje, ki tesno sodelujejo s šolami, a da se ta problem res lahko reši, je treba ukrepati na ravni celotne družbe.

Po njegovih besedah je korak naprej že preprost pogovor o počutju. Tako se oseba ne bi počutila osamljeno, vedela bi, da ji nekdo stoji ob strani. Fonagy upa, da bo družba pripomogla k izboljšanju situacije, in si želi, da bi se mladi zavedali, da niso sami in da jim nekdo lahko pomaga.