FOTO:Vse ženske Joeja Bidna

New York – Ko gre za najverjetnejšega demokratskega predsedniškega kandidata Joeja Bidna in ženske, je ta čas najbolj v ospredju njegova obtoževalka Tara Reade. Očitki spolnega napada iz leta 1993 lahko nekdanjemu podpredsedniku in senatorju še škodijo, vrsta vidnih demokratskih političark pa vseeno upa na položaj njegove podpredsednice.Biden odločno zanika spolno zlorabo in odločujoči v demokratski stranki mu za zdaj stojijo ob strani, pa čeprav so med imenovanjem konservativnega sodnika vrhovnega sodišča Bretta Kavanaugha brezpogojno podpirali njegovo tožnico Christine Blasey Ford. Tudi številne demokratske političarke ...