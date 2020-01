Vsebinska kriza nemških strank

Redke stranke v Nemčiji so se podale v novo leto optimistično. Ker letos v tej državi­ ne bo pomembnejših volitev, imajo leto dni časa, da se pripravijo na prihodnje leto, ko bodo volitve v petih deželah­ in jeseni še ključne v zvezni parlament.Dobro so lahko razpoloženi le v strankah Zeleni in Alternativa za Nemčijo (AfD), ki jima ankete še naprej kažejo visoko volilno podporo. AfD predvsem zaradi migracijske krize, zeleni pa so uspešno zajahali val okoljske občutljivosti, ki jo je povzročilo gibanje mladih Petki za prihodnost. Stranka Zeleni je trenutno druga najmočnejša v Nemčiji, takoj za CDU, in bi se po dobrih dveh ...