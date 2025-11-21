  • Delo mediji d.o.o.
    Svet

    Vseh 28 točk osnutka Trumpovega mirovnega načrta za Ukrajino

    V skladu z načrtom bo žrtev ruske agresije prejela zahodna varnostna jamstva, med Rusijo, Ukrajino in Evropo pa bo sklenjen celovit sporazum o nenapadanju.
    Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in ameriški predsednik Donald Trump med srečanjem v Beli hiši avgusta letos FOTO: Mandel Ngan/AFP
    Z. R.
    21. 11. 2025 | 10:57
    21. 11. 2025 | 11:25
    8:22
    Številni ameriški mediji so objavili osnutek mirovnega načrta za konec vojne v Ukrajini, ki ga je ameriška administracija ta teden predstavila oblastem v Kijevu. Bela hiša je včeraj potrdila, da je avtor načrta Steve Witkoff, posebni odposlanec ameriškega predsednika Donalda Trumpa.

    V nadaljevanju objavljamo prevod vseh 28. točk načrta:

    1. Suverenost Ukrajine bo potrjena.

    2. Med Rusijo, Ukrajino in Evropo bo sklenjen celovit sporazum o nenapadanju. Vse nejasnosti zadnjih 30 let bodo štete za rešene.

    3. Pričakuje se, da Rusija ne bo vdrla v sosednje države in da se Nato ne bo več širil.

    4. Med Rusijo in Natom bo potekal dialog s posredovanjem Združenih držav za rešitev vseh varnostnih vprašanj in ustvarjanje pogojev za deeskalacijo z namenom zagotavljanja svetovne varnosti ter povečanja možnosti za sodelovanje in prihodnji gospodarski razvoj.

    5. Ukrajina bo prejela zanesljiva varnostna jamstva.

    6. Velikost ukrajinskih oboroženih sil bo omejena na 600.000 pripadnikov.

    7. Ukrajina se strinja, da v svoji ustavi zapiše, da se ne bo pridružila Natu, Nato pa se strinja, da v svoje statute vključi določbo, da Ukrajina v prihodnosti ne bo sprejeta.

    8. Nato se strinja, da ne bo nameščal enot v Ukrajini.

    9. Evropska bojna letala bodo nameščena na Poljskem.

    10. Jamstvo ZDA:

    - ZDA bodo za jamstvo prejele nadomestilo;

    - če Ukrajina vdre v Rusijo, bo izgubila jamstvo;

    - če Rusija vdre v Ukrajino, bodo poleg odločnega usklajenega vojaškega odziva ponovno uvedene vse svetovne sankcije, priznanje novega ozemlja in vse druge ugodnosti tega sporazuma bodo preklicane;

    - če Ukrajina brez razloga izstreli raketo na Moskvo ali Sankt Peterburg, bo varnostno jamstvo šteto za neveljavno.

    11. Ukrajina je upravičena do članstva v EU in bo prejela kratkoročni prednostni dostop do evropskega trga, medtem ko se to vprašanje obravnava.

    12. Oblikovan bo močan svetovni sveženj ukrepov za obnovo Ukrajine, ki med drugim predvideva:

    - ustanovitev sklada za razvoj Ukrajine za naložbe v hitro rastoče panoge, vključno s tehnologijo, podatkovnimi središči in umetno inteligenco;

    - Združene države bodo sodelovale z Ukrajino pri skupni obnovi, razvoju, posodobitvi in upravljanju ukrajinske plinske infrastrukture, vključno s cevovodi in skladiščnimi objekti;

    - skupna prizadevanja za sanacijo območij, prizadetih v vojni, za obnovo, rekonstrukcijo in posodobitev mest in stanovanjskih območij;

    - razvoj infrastrukture;

    - pridobivanje mineralov in naravnih virov;

    - Svetovna banka bo razvila poseben finančni sveženj za pospešitev teh prizadevanj.

    13. Rusija bo ponovno vključena v svetovno gospodarstvo:

    - o odpravi sankcij se bo razpravljalo in dogovarjalo postopoma in od primera do primera;

    - Združene države bodo sklenile dolgoročni sporazum o gospodarskem sodelovanju za medsebojni razvoj na področjih energije, naravnih virov, infrastrukture, umetne inteligence, podatkovnih središč, projektov pridobivanja redkih zemeljskih kovin v Arktiki in drugih medsebojno koristnih poslovnih priložnosti;

    - Rusija bo povabljena, da se ponovno pridruži G8.

    14. Zamrznjena sredstva bodo uporabljena na naslednji način:

    - sto milijard dolarjev zamrznjenih ruskih sredstev bo vloženih v prizadevanja pod vodstvom ZDA za obnovo in naložbe v Ukrajino;

    - ZDA bodo prejele 50 odstotkov dobička iz tega podjetja. Evropa bo dodala sto milijard dolarjev za povečanje zneska naložb, ki so na voljo za obnovo Ukrajine. Zamrznjena evropska sredstva bodo odmrznjena. Preostanek zamrznjenih ruskih sredstev bo vložen v ločeni ameriško-ruski naložbeni mehanizem, ki bo izvajal skupne projekte na določenih področjih. Ta sklad bo namenjen krepitvi odnosov in povečanju skupnih interesov za ustvarjanje močnih spodbud, ki bodo strani odvračale od novih konfliktov.

    15. Ustanovljena bo skupna ameriško-ruska delovna skupina za varnostna vprašanja za spodbujanje in zagotavljanje skladnosti z vsemi določbami tega sporazuma.

    16. Rusija bo uzakonila politiko nenapadanja do Evrope in Ukrajine.

    17. Združene države in Rusija se bodo dogovorile o podaljšanju veljavnosti pogodb o neširjenju in nadzoru jedrskega orožja, vključno s pogodbo START I.

    18. Ukrajina se strinja, da bo nejedrska država v skladu s Pogodbo o neširjenju jedrskega orožja.

    19. Jedrska elektrarna Zaporožje bo zagnana pod nadzorom MAAE, proizvedena električna energija pa bo enakomerno razdeljena med Rusijo in Ukrajino  50: 50.

    20. Obe državi se zavezujeta, da bosta izvajali izobraževalne programe v šolah in družbi, namenjene spodbujanju razumevanja in strpnosti do različnih kultur ter odpravi rasizma in predsodkov:

    - Ukrajina bo sprejela pravila EU o verski strpnosti in varstvu jezikovnih manjšin;

    - obe državi se bosta strinjali, da odpravita vse diskriminatorne ukrepe in zagotovita pravice ukrajinskih in ruskih medijev ter izobraževanja;

    - vsa nacistična ideologija in dejavnosti morajo biti zavrnjene in prepovedane.

    21. Ozemlja:

    - Krim, Lugansk in Doneck bodo priznani kot de facto ruski, vključno od Združenih držav;

    - Herson in Zaporožje bosta zamrznjena vzdolž stične črte, kar bo pomenilo de facto priznanje vzdolž stične črte;

    - Rusija se bo umaknila iz drugih dogovorjenih ozemelj, ki jih nadzoruje zunaj petih regij;

    - Ukrajinske sile se bodo umaknile iz dela Doneške oblasti, ki ga trenutno nadzorujejo, in ta cona umikanja bo šteta za nevtralno demilitarizirano varovalno cono, mednarodno priznano kot ozemlje, ki pripada Ruski federaciji. Ruske sile ne bodo vstopile v to demilitarizirano cono.

    22. Po dogovoru o prihodnjih teritorialnih ureditvah se tako Ruska federacija kot Ukrajina zavezujeta, da teh ureditev ne bosta spreminjali s silo. Vsa varnostna jamstva ne bodo veljala v primeru kršitve te zaveze.

    23. Rusija ne bo preprečevala Ukrajini uporabe reke Dneper za komercialne dejavnosti, dogovorjeni pa bodo tudi o prostem prevozu žita čez Črno morje.

    24. Ustanovljen bo humanitarni odbor za reševanje odprtih vprašanj:

    - vsi preostali ujetniki in trupla bodo izmenjani na podlagi »vsi za vse«;

    - vsi pridržani civilisti in talci bodo vrnjeni, vključno z otroki;

    - izvajan bo program za ponovno združevanje družin;

    - sprejeti bodo ukrepi za lajšanje trpljenja žrtev konflikta.

    25. Ukrajina bo čez sto dni izvedla volitve.

    26. Vse strani, vpletene v ta konflikt, bodo prejele popolno amnestijo za svoja dejanja med vojno in se strinjajo, da ne bodo uveljavljale nobenih zahtevkov ali obravnavale nobenih pritožb v prihodnosti.

    27. Ta sporazum bo pravno zavezujoč. Njegovo izvajanje bo spremljal in zagotavljal Mirovni svet pod vodstvom predsednika Donalda J. Trumpa. Za kršitve bodo uvedene sankcije.

    28. Ko se bodo vse strani strinjale s tem memorandumom, bo premirje začelo veljati takoj, ko se obe strani umakneta na dogovorjene točke za začetek izvajanja sporazuma.

    Mnenja  |  Gostujoče pero
    Gostujoče pero

    Boj za svobodo in pravice se dogaja vsak dan, brez počitka

    Dan dostojanstva in svobode Ukrajince opominja: svoboda ni darilo, zanjo se je treba boriti vsak dan; demokracija ne obstaja brez državljanske aktivnosti.
    21. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Trumpovi predlogi

    Ukrajinska kapitulacija za Evropo ni mir

    Za EU je kočljiva že domnevna vsebina načrta, ki ga je državni sekretar Marco Rubio označil za seznam možnih idej.
    Peter Žerjavič 20. 11. 2025 | 19:45
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Počasno odstiranje tančic skrivnostnega predloga

    V Kijevu nasprotujejo ameriško-ruskemu načrtu. Bi v skladu z njim Rusija dobila Donbas zgolj v najem?
    Boris Čibej 20. 11. 2025 | 16:43
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Trump odobril mirovni načrt v 28 točkah, ki predvideva kapitulacijo Kijeva

    Osnutek z 28 točkami je menda navdihnil Trumpov načrt za mir v Gazi. Na osnutek so se odzvali tudi v Bruslju.
    20. 11. 2025 | 10:01
    Preberite več
    Magazin  |  Vikend
    Vikend

    Draga televizija, kje so nove oddaje in zakaj molčite o pokojnem?

    Bralce tokrat zanima, kje so obljubljene nove oddaje Kolesa sreče, kako da nihče ne omeni smrti Milana Stojnića in kdaj bo Števerjan. In dovolj imajo jugoserij.
    20. 11. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Zimsko vreme

    Kje bo jutri zapadlo največ snega

    Pri Arsu so za petek izdali rumeno vremensko opozorilo za celotno Slovenijo.
    20. 11. 2025 | 10:41
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Lestvica najbogatejših

    Najbogatejša Slovenca sta zakonca Dari in Vesna Južna

    Večino seznama zasedajo lastniki uspešnih slovenskih podjetij. Dončić na robu prve četrtine lestvice kot prvi športnik z več kot stomilijonskim premoženjem.
    Janez Tomažič 19. 11. 2025 | 03:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Nemčija

    Umrli sta slavni dvojčici Kessler, storili sta asistiran samomor

    Policijo so o njuni smrti obvestili danes, ko sta bili že pokojni. Ko so prispeli, so policisti lahko le potrdili smrt in izključili odgovornost tretjih oseb.
    17. 11. 2025 | 17:38
    Preberite več
