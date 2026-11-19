V četrtek je na trgovske police in v digitalne trgovine prišla težko pričakovana videoigra Grand Theft Auto (GTA) VI za konzoli playstation 5 in xbox series X/S. Najnovejša igra v seriji GTA velja za najdražjo igro v zgodovini, njen izid pa bo po pričakovanjih analitikov podrl številne prodajne rekorde zabavne industrije. Mladina po vsem svetu govori samo o GTA VI, številni zaposleni so si marsikje zaradi nje vzeli dopuste, izid igre pa so pospremili tudi v ameriški košarkaški ligi NBA.

V zadnjem času je bilo tako rekoč nemogoče zgrešiti kratico GTA, tudi če videoiger sami že dolgo nismo povohali. Letošnja jesen je namreč minila v mrzličnem pričakovanju najnovejšega dela ene najbolj znanih in hkrati razvpitih znamk v igričarski industriji, ki je že davno prebila meje dnevnih sob in se naselila v popkulturnem mainstreamu.

Izvirni Grand Theft Auto je prispel leta 1997 in v skoraj treh desetletjih je ta serija akcijsko-pustolovskih iger nanizala osem osrednjih delov; poleg šestih oštevilčenih še dva brez cifre; to sta Vice City in San Andreas. Prav Vice City je pravzaprav dušni predhodnik najnovejšega GTA6, saj se dogaja v istoimenskem fiktivnem mestu, povzetem po floridskem Miamiju.

Gre za eno najbolj pričakovanih iger v zgodovini. FOTO: Marco Bello/AFP

GTA VI je označen za igro, primerno za odrasle. Evropska komisija si prizadeva sprejeti prav pravila, ki bi veljala za igričarski sektor, in sicer prek akta o digitalnih storitvah ter širših predpisov o zaščiti mladoletnikov. Prepričanje, da nasilne videoigre prispevajo k nasilju v resničnem življenju, je bilo v veliki meri ovrženo, vendar pa se je razprava o vsebini iger premaknila od vprašanja, kaj je »škodljivo«, k vprašanju, kaj je »neprimerno«, navaja Politico.

Takšna mestna prizorišča so jedro dogajanja, saj je bistvo GTA svobodno gibanje po sila prostrani in natančno ponazorjeni ameriški urbani okolici. Protagonisti, ki jih igralec usmerja iz tretje osebe, so praviloma mali kriminalci, ki se namenijo splezati po mafijski lestvici. Zato ni presenetljivo, da so te igre v ZDA že dostikrat razburjale konservativno javnost, saj je v njih mogoče med drugim z avtobusom voziti čez pešce ali streljati na policiste.

Toda v resnici gre prvenstveno za trpke, naturalistične pripovedi o kriminalnem podzemlju ameriških predmestij, kjer imajo zločini visoko ceno. Tudi za najnovejša protagonista, parček Jasona in Lucio, ki sta ju navdihnila Bonnie in Clyde, ni nujno, da bosta odnesla celo kožo.

V tujini so organizirali zabave pred izidom igre Grand Theft Auto VI. FOTO: Marco Bello/AFP

Avtorji, studio in založnik Rockstar Games, ki je podružnica ameriškega založnika Take-Two, so ljubitelje pustili dolgo čakati, saj je Grand Theft Auto V izšel že leta 2013. Velja za drugo najbolje prodajano igro vseh časov, za Minecraftom, zato so bili apetiti za nadaljevanje orjaški. V Rockstarju so razvoj GTA6 potrdili februarja 2022 in od takrat smo lahko videli kopico aferic s pobeglimi informacijami, pa dvakrat prestavljen izid, saj je bil prihod sprva napovedan že za konec lanskega leta. Predvsem pa rekordno količino prednaročil, ki naj bi po ocenah analitske hiše Sensor Tower presegla 17 milijonov kosov igre, kar pomeni približno milijardo in pol evrov prihodkov.

Baje je med igralci razsajala posebna gripa. FOTO: Luis Robayo/AFP

Strokovnjaki menijo, da je morda to zadnja velika igra, ki je ni izdelala umetna inteligenca. Izvršni direktor družbe Take-Two Interactive Strauss Zelnick je poudaril, da UI pri ustvarjanju GTA VI ni imela vloge. Nedavno poročilo o stanju v igričarski industriji je razkrilo, da 40 odstotkov razvijalcev iger pri svojem delu uporablja UI, in sicer tudi pri razvoju nekaterih največjih naslovov. V panogi je na tisoče ljudi izgubilo službo.

Dopusti in bolniške

Posledično so se številni konkurenčni založniki ustrašili in lastne igre prestavljali, da jim GTA ne bi pokvaril izidov. A še bolj zabavna so poročila, da naj bi navdušenci za dan prihoda tako množično jemali dopuste in bolniške odsotnosti, da bo to imelo statistično zaznaven učinek na gospodarstvo. Različna kadrovska podjetja na Britanskem otočju in v ZDA so tako za četrtek napovedala več milijonov odsotnosti.

Toda v resnici takšne trditve temeljijo pretežno na anketah in šele analize bodo pokazale, ali je »gripa GTA6« resnični pojav. Brez dvoma pa so mnoge družbe dogodek izkoristile za promocijo; tako so v Logitechu svojim zaposlenim ponudili dodaten dan dopusta »za igranje« (Logi Game Day).

FOTO: Marco Bello/AFP

Ker je bil izid tempiran na polnoč po lokalnem času, so GTA6 prvi lahko pognali na Novi Zelandiji, v Evropi pa smo ga torej lahko igrali pred Američani. Kot je za serijo značilno, je najprej prispel na paradne igralne konzole, se pravi Sonyjev playstation 5 in Microsoftov xbox series X/S, medtem ko naj bi ga na osebnih računalnikih videli prihodnje leto, morda že na pomlad.

Tako udarni prihodi iger so v industriji vse večja redkost, saj je zaradi (pre)obilice različnih naslovov pozornost igričarjev porazdeljena bolj široko kot nekoč. Hkrati se panoga sooča z velikim izzivom rasti stroškov razvoja in zgolj peščica studiev si lahko privošči tako dolgotrajne in tvegane projekte. Tudi o GTA6 se šušlja, da spada med najdražje doslej, čeprav Rockstar potrjenih številk še ni sporočil. Uspeh tako monumentalne igre vse večje hiše in proizvajalce konzol, se pravi Sony in Microsoft, brez dvoma navdaja z nekaj optimizma. Toda krč, ki so ga sprožila množična odpuščanja v zadnjih dveh letih in izzivi rabe umetne inteligence, v industriji ostaja kljub vrnitvi v Vice City.