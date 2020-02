Vsi proti vsem

Že 56-ič se v bavarski prestolnici odvija največja mednarodna konferenca o mednarodni varnosti na svetu, ki je letos posvečena »brezzahodnosti« oziroma vprašanju, ali Zahod izgublja vpliv v svetu.



»Nemški predsednik je vpričo Pompea in Esperja raztrgal Trumpovo zunanjo politiko 'Amerika najprej',« se je danes na spletnih straneh ameriške televizije CNBC glasil naslov članka, ki je opisoval, kaj se je dogajalo prvi dan Münchenska varnostna konferenca, ki jo je otvoril nemški predsednik Frank-Walter Steinmeier, med številnimi državniki, politiki in strokovnjaki pa sta njegov govor poslušala tudi prvi mož ameriške diplomacije Mike Pompeo in ameriški obrambni minister Mark Esper.



Ameriške medije resda najbolj zanima to, kaj po svetu govorijo o njihovih voditeljih in njihovi državi, a resnici na ljubo, Steinmeier, ki je nekoč vodil nemško diplomacijo, ni kritiziral le ZDA, »našo najbližjo zaveznico, ki v času sedanje administracije zavrača sam koncept mednarodne skupnosti« in hoče »postati spet velika«, kar je slogan sedanjega predsednika ZDA Donalda Trumpa, »na račun sosedov in partnerjev«. Za to, da »se vsako leto čedalje bolj odmikamo od težnje po mednarodnem sodelovanju pri ustvarjanju bolj mirnega sveta«, je Steinmeier v enaki meri obtožil tudi Rusijo in Kitajsko. Po besedah nemškega predsednika je Rusija na stari celini spet uveljavila »politično metodo« uporabe vojaške sile in spreminjanja meja, Kitajska pa da spoštuje mednarodno pravo le takrat, ko to ustreza njenim interesom. Rezultat takšnega početja velesil, je dodal Steinmeier, je: »več nezaupanja, več oboroževanja, manj varnosti,… in vse do nove jedrske oboroževalne tekme.«



Po besedah nemškega predsednika se evropska politika do Rusije ne bi smela omejevati le pri besednih obsodbah in sankcijah, glede Kitajske pa da mora stara celina najti ravnotežje med čedalje večjo konkurenco med sistemi in potrebo po sodelovanju. Kot odgovor na sedanje varnostne izzive bi morala Nemčija povečati izdatke za obrambo, da bi več prispevala k evropski varnosti in sodelovanju z ZDA, je še povedal Steinmeier. V Washingtonu se pogosto pritožujejo, da čezatlantske partnerice ne prispevajo dovolj v skupno obrambno blagajno, Nemčijo pa običajno izpostavijo kot primer države, ki se izogiba plačevanju. »Mi plačujemo od štiri do 4,3 odstotka, medtem ko Nemci plačujejo en, največ 1,2 odstotka. To ni pošteno,« je konec lanskega leta izjavil ameriški predsednik.