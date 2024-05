Vstani kot Tajvanec!

V nadaljevanju preberite:

»Prihodnost obeh strani Tajvanske ožine bo odločilno vplivala na razvoj sveta, mi – ki izvajamo demokratizacijo Tajvana – pa smo varuhi miru,« je tajvanski predsednik Lai Ching-te danes poudaril v inavguralnem govoru pred več tisoč povabljenci in kamerami, ki so vsako njegovo besedo prenesle do napetih ušes voditeljev v Pekingu.

Govor novega predsednika so po svetu pričakovali s strahom, saj je Kitajska vnaprej odredila rdeče črte, ki jih ni dovoljeno prestopiti, te pa zadevajo predvsem neodvisnost Tajvana in pripravljenost vladajoče Demokratske napredne stranke (DPP), da jo poimenuje z eksplicitnim imenom.

Lai Ching-te je spretno hodil ob teh črtah, občasno preskočil z ene strani na drugo, in čeprav je prepričljivo obljubil, da ne bo ogrozil svetovnega miru s potezo, ki bi lahko ogrozila status quo, je bila slovesnost njegovega prevzema najvišje dolžnosti prežeta z ugotovitvijo, da je 23-milijonski Tajvan suverena država, da velja za eno od največjih gospodarstev na svetu in da je po marsičem najbolj zrela demokracija na azijskih tleh.