Vstop v novo šolsko leto v senci nasilnega napada

Čeprav šolske oblasti trdijo, da jim je jasno, kako bo potekalo prvo šolsko leto po majskem strelskem pohodu v Osnovni šoli Vladislava Ribnikarja, in čeprav pravijo, da bo šolsko leto posvečeno vzgoji in psihološki podpori, so poznavalci dela v srbskem šolstvu skeptični do teh napovedi. Spomnili so, da je velik obseg učnega gradiva učitelje že doslej silil, da hitijo skozi program, in da zgolj načelna usmeritev ministrstva ne bo učiteljem kupila časa za dodatne naloge vzgoje in ozaveščanja o nasilju v družbi.