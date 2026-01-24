Vstopamo v obdobje z novimi pravili, a igra se nadaljuje

Svet se je razslojil v vzporedne resničnosti, ki se včasih dotikajo, včasih si obračajo hrbet, včasih pa se objamejo in ponudijo sliko možne prihodnosti.

»Povsod moram nositi sončna očala. Ves čas. Celo v notranjih prostorih ali ponoči. Ker me samo po tem prepoznajo. To je del mojega posla. Ne smem sneti zatemnjenih očal. Zato je bilo zame bivanje v ZDA zelo temačno, ker jih preprosto nisem smel sneti z nosu.« Se spominjate južnokorejskega genija, ki je pred trinajstimi leti in pol ves svet naučil plesati v slogu Gangnam? Sama sem se na Psyja spomnila, ko je predsednik Emmanuel Macron ta teden v Davos prišel s sončnimi očali na nosu in po kratkem pojasnilu, da gre za ne tako hudo »medicinsko stanje«, stopil na govorniški oder Svetovnega gospodarskega foruma. Ob tem se je celo malce pošalil na svoj račun, češ da ima zdaj »l'oeil du tigre« – »oko tigra«. Slaba šala, kajti prva stvar, ki nam je ob tem padla na pamet, je bila – oko ...