Novi Sad množično sprejel protestnike iz cele Srbije

Večer pred prvo obletnico tragične zrušitve nadstreška, ki je odnesla 16 življenj, je velik del prebivalcev drugega največjega srbskega mesta na ulicah.

»To je neverjetno, kaj takega naše mesto še ni videlo,« nam je ob pogledu na nepregledno množico protestnikov na ulicah Novega Sada povedal srbski študent Igor. Pogovor z Igorjem je bil komaj mogoč, saj ga je preglasil hrup piščalk, vuvuzel in množice, ki je vzklikala že ponarodelo žaljivko predsedniku »Vučiću, pe.ru!«.

FOTO: Voranc Vogel

Ob aveniji, ki je glavna vpadnica v Novi Sad, tik pod stavbo velikega Mercator centra, so se zbrali stari in mladi prebivalci drugega največjega srbskega mesta. Ulica so napolnili, da bi pozdravili kolono študentov, ki je iz različnih koncev Srbije prišla peš, da bi se jutri vsi skupaj poklonili spominu 16 mrtvih, ki so prvega novembra lani izgubili življenje pod zrušenim nadstreškom železniške postaje.

Študentke na pravni fakulteti pripravljajo blazine in prostor za spanje tistih, ki so v Novi Sad prišli od daleč. FOTO: Voranc Vogel

V mesto so na različne načine prišli tudi številni drugi Srbi kljub prizadevanjem oblasti, da bi jim to otežili. Vlaki v Novi Sad so bili v zadnjem hipu odpovedani, domnevno zaradi groženj z bombami, na razne načine pa so tudi skušali otežiti prihod v mesto po cesti.

Postelja in hrana za vse

»Imamo 3500 brezplačnih postelj na voljo za ljudi, ki niso uspeli dobiti prenočišča in iz minute v minuto dobivamo nove ponudbe,« nam je povedala gospa ob stojnici, kjer je bilo mogoče poiskati gostitelja za eno noč. Navodila udeležencem protesta, ki jih je bilo mogoče slišati na lokalnem radiu, so se vsakič končala s poudarkom, da za hrano nikomur ni treba skrbeti, saj bodo zanje dobro poskrbeli vojvodinski kmetje in kmetice.

FOTO: Voranc Vogel

Da bo jutri oblast preko skupin tako imenovanih Ćacijev, mladih podpornikov vladajočega režima, skušala oskruniti v prvi vrsti pietetni dogodek v spomin na 16 žrtev korupcije in oblastniškega pohlepa, so prepričani veterani srbskih vojn, ki so prišli na prizorišče branit študente pred prorežimskim nasiljem. »Vemo, da bo jutri največji množični dogodek v zgodovini Novega Sada in vemo, da se Ćaciji pripravljajo, da bi s provokacijami sprožili nasilje nad udeleženci. Mi smo tu zato, da jim pokvarimo načrte,« nam je povedal Hasan Omerović, upokojeni poveljnik elitne enote padalcev iz Niša.

V mesto so na različne načine prišli tudi številni drugi Srbi kljub prizadevanjem oblasti, da bi jim to otežili. FOTO: Voranc Vogel

Da nasilja jutri ne bo, je prepričana velika večina naših sogovornikov, saj na ulici ni dvoma, vsi delujejo enotni v uporu proti režimu, korupciji in nedelujoči pravni državi, ki jemlje upanje v prihodnost. »Želimo si, da vse mine mirno, da se dostojanstveno spomnimo na ubite ljudi in da Vučiću še enkrat povemo, da je čas za slovo,« nam je povedal natakar bližnjega lokala, ki je kar na avenijo prinesel pijačo udeležencem protesta.

Vučić pred obletnico pozval k miru in dialogu Srbski predsednik Aleksandar Vučić je sicer pred sobotno obletnico nesreče v Novem Sadu, v kateri je ob zrušenju nadstreška na železniški postaji umrlo 16 ljudi, državljane pozval k miru in dialogu. Dejal je, da bi morala biti obletnica »dan, ki združuje, ne dan, ki razdira«. Vučić je v nagovoru poudaril, da »sovraštvo, ki vre v družbi, ne prinaša nič dobrega«, in priznal, da so »vsi delali napake, tudi on sam«, za kar se je opravičil. Poudaril je, da si želi, da bi prihajajoča sobota minila »z več tišine kot kričanja, z več razmisleka kot grajanja in z jasnejšim pogledom nase kot na druge«. STA