Vučić dobil nepričakovanega tekmeca: Kdo je Ilija Srdanović?

Aleksandar Vučić dela vse, da bi v Srbiji ostal na oblasti. Potem ko ne more biti predsednik več kot dva mandata, želi zdaj prevzeti oblast kot premier. Za 25. oktober je razpisal predčasne parlamentarne volitve, toda očitno ne počiva niti opozicija. Kot poročajo srbski mediji, bo listo Študentskega gibanja vodil Ilija Srdanović, 56-letnik iz Novega Sada. V ta namen je bil eden od govorcev na predvolilnem shodu. »Želimo spremeniti in izboljšati to državo. Mladi so jo s svojimi dejanji že začeli: peš so prehodili celotno Srbijo s krvavimi stopali, s kolesi premagovali hribe in doline ter z vsem narodom delili idejo o svobodi,« je ponosno dejal Ilija Srdanović. Na shodu v Novem Sadu še ni bilo povsem jasno, kako pomembno vlogo bo imel na prihajajočih volitvah, a potem so objavili, da bo ...