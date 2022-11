Vučić izdal ukaz o takojšnjem uničenju »sovražnih« brezpilotnih letalnikov

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je v torek izdal ukaz o takojšnjem uničenju »sovražnih« brezpilotnih letalnikov nad Srbijo, je poročala srbska nacionalna televizija RTS. Vučić je odločitev sprejel, potem ko so se v srbskem zračnem prostoru pojavili brezpilotni letalniki, ki naj bi opazovali vojašnice in položaj srbske vojske.

Da bi preprečili »nadaljnje sovražne dejavnosti«, je Vučić v torek ukazal tudi vzlet letal mig 29. Kmalu zatem so letalniki, ki so jih opazili na območju Merdar in v okolici Raške, zapustili zračni prostor osrednje Srbije.

Vučićev ukaz je v torek za RTS potrdila srbska premierka Ana Brnabić. Napovedala je, da bodo sestrelili vse brezpilotne letalnike, ki jih bodo opazili v bližini tamkajšnjih vojaških objektov. Dodala je, da gre za vprašanje varnosti Srbov na Kosovu in da bi to storila vsaka druga država.

Srbski obrambni minister Miloš Vučević je danes za RTS dejal, da so vsi opaženi letalniki prišli iz dveh smeri s Kosova in da so jih opazili tudi na nekaterih drugih območjih.

Od torka je zaradi razmer na Kosovu v stanju pripravljenosti tudi srbska vojska. Vučević je med gostovanjem na srbski televiziji TV Happy dejal, da Srbija zagovarja dialog, a tudi, da je vojska pripravljena izvršiti vsak ukaz predsednika Vučića, ki je po ustavi njen vrhovni poveljnik, da bi zaščitila »vse državljane Srbije, vključno s Srbi na Kosovu«.

Nove napetosti med Beogradom in Prištino so posledica zahteve kosovske vlade za preregistracijo srbskih vozil. V skladu s to odločitvijo morajo lastniki vozil s srbskimi registrskimi oznakami na Kosovu te zamenjati z oznakami Kosova.

Vlada v Prištini je rok za preregistracijo vozil, ki bi se moral izteči v ponedeljek, podaljšala do 21. aprila 2023, ko bo dovoljena izključno raba tablic Republike Kosovo. Do zdaj je preregistriralo svoja vozila le nekaj kosovskih Srbov.