Vučić je odstopil, kako dolgo bo Srbija brez njega?

Predčasne parlamentarne volitve: Odstop predsednika uvod v preizkus politične legitimnosti – Kako stabilnabo Srbija in kam se bo usmerila po 25. oktobru
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»Vučić še vedno lahko zmaga na volitvah in dobi večino, saj je njegovo volilno telo tradicionalno disciplinirano, medtem ko študentje svoje podpornike še morajo prepričati, da gredo volit,« meni beograjski politolog Aleksandar Ivković. Foto Ludovic Marin/AFP
Aleksandar Vučić, ki Srbijo kot ključna politična figura neprekinjeno vodi od leta 2012, je včeraj odstopil s položaja predsednika. Na volitvah 25. oktobra se bo potegoval za vrnitev na položaj predsednika vlade z listo, imenovano Aleksandar Vučić – Združena Srbija. Ali mu bo manever uspel, ga lahko premaga študentska lista, ali bo Srbija po volitvah ostala zavezana evropski poti ali se bo usmerila k Rusiji, ali ji grozi nova politična kriza, so le nekatera vprašanja, ki visijo v zraku.
Z večkrat napovedanim in včeraj dokončno uresničenim odstopom s položaja predsednika Srbije je Aleksandar Vučić pripravil teren, da se v slogu ruskega predsednika Vladimirja Putina zavihti na položaj predsednika vlade in tako z drugo funkcijo obdrži položaj najvplivnejšega človeka v državi. Zlasti ...
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