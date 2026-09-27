Vučić je odstopil, kako dolgo bo Srbija brez njega?

Aleksandar Vučić, ki Srbijo kot ključna politična figura neprekinjeno vodi od leta 2012, je včeraj odstopil s položaja predsednika. Na volitvah 25. oktobra se bo potegoval za vrnitev na položaj predsednika vlade z listo, imenovano Aleksandar Vučić – Združena Srbija. Ali mu bo manever uspel, ga lahko premaga študentska lista, ali bo Srbija po volitvah ostala zavezana evropski poti ali se bo usmerila k Rusiji, ali ji grozi nova politična kriza, so le nekatera vprašanja, ki visijo v zraku. Z večkrat napovedanim in včeraj dokončno uresničenim odstopom s položaja predsednika Srbije je Aleksandar Vučić pripravil teren, da se v slogu ruskega predsednika Vladimirja Putina zavihti na položaj predsednika vlade in tako z drugo funkcijo obdrži položaj najvplivnejšega človeka v državi. Zlasti ...