Zmagovalci nedavnih volitev v Srbiji bodo resničnostne programe na televizijskih programih z nacionalnim dosegom omejili na 45 minut dnevno, predvajanje teh vsebin pa bo dovoljeno le po 23. uri brez prenosa v živo. To je le del načrta prenove medijev, ki ga je napisala Študentska lista. Lastnik ene od televizij, ki je do padca ostala zvesta Aleksandru Vučiću, je te ukrepe opisal kot »cunami sovraštva«, ki da bo 500 otrokom njihovih zaposlenih vzel hrano, novo leto in dedka Mraza. Medijska zastrupljevalnica je slabšalni izraz za medij, ki sistematično širi dezinformacije, propagando, sovražni govor ali senzacionalizem. Izraz, ki se je v Srbiji prijel mreže prejšnji oblasti naklonjenih večinoma tabloidnih medijev, opisuje medijske hiše, ki namesto objektivnega poročanja »zastrupljajo« javni ...