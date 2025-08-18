Vučić kupuje izraelsko orožje, da bi se prikupil Trumpu

V nadaljevanju preberite:

Prejšnji teden je izraelski izdelovalec obrambnih elektronskih sistemov Elbit Systems Ltd. sporočil, da je neimenovana evropska država sklenila pogodbo v vrednosti 1,63 milijarde dolarjev (1,4 milijarde evrov) za dobavo cele palete obrambnih sistemov v prihodnjih petih letih. Ob nadaljnjem preiskovanju so izraelski mediji razkrili, da je skrivnostni kupec Srbija, ki je v času vojne v Gazi dvignila prah z močnim povečanjem izvoza svojih raket in granat v Izrael.

Tako kot se izraelski premier Benjamin Netanjahu doma sooča z množičnimi protesti opozicije, tudi srbski avtoritarni predsednik Aleksandar Vučić išče načine, kako ustaviti zadnji val nasilnih protestov.