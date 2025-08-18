  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTour 2025TenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    PREMIUM   D+   |   Svet

    Vučić kupuje izraelsko orožje, da bi se prikupil Trumpu

    Državi, ki ju vodita zelo podobna avtoritarna voditelja, poglabljata sodelovanje na obrambnem področju.
    Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nakupe orožja rad uporabi za doseganje zunanjepolitičnih ciljev, tako verjetno z nakupom izraelskega orožja krepi zavezništvo z Izraelom, najtesnejšim zaveznikom ZDA. Foto Maxim Shemetov Reuters
    Galerija
    Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nakupe orožja rad uporabi za doseganje zunanjepolitičnih ciljev, tako verjetno z nakupom izraelskega orožja krepi zavezništvo z Izraelom, najtesnejšim zaveznikom ZDA. Foto Maxim Shemetov Reuters
    Novica Mihajlović
    18. 8. 2025 | 13:15
    4:51
    A+A-

    V nadaljevanju preberite:

    Prejšnji teden je izraelski izdelovalec obrambnih elektronskih sistemov Elbit Systems Ltd. sporočil, da je neimenovana evropska država sklenila pogodbo v vrednosti 1,63 milijarde dolarjev (1,4 milijarde evrov) za dobavo cele palete obrambnih sistemov v prihodnjih petih letih. Ob nadaljnjem preiskovanju so izraelski mediji razkrili, da je skrivnostni kupec Srbija, ki je v času vojne v Gazi dvignila prah z močnim povečanjem izvoza svojih raket in granat v Izrael.

    Tako kot se izraelski premier Benjamin Netanjahu doma sooča z množičnimi protesti opozicije, tudi srbski avtoritarni predsednik Aleksandar Vučić išče načine, kako ustaviti zadnji val nasilnih protestov.

    Premium
    Sobotna priloga
    Vožnja

    Temačno izkustvo bivaka Ena. Potem ogenj

    Izkustvo gora je pogosto povezano s sončnim vremenom, visokogorje pa ponuja tudi temačne, celo moreče izkušnje.
    16. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Pisatelj Aleš Čar

    Da preživiš na tako brutalnem, grozljivem kraju, moraš nekaj nositi v sebi

    Padec je bil globok in klofuta močna. Zgodba Simona Dome, ki jo je v knjigo prelil Aleš Čar, je – čeprav trpka in na trenutke neverjetna – tudi poučna.
    Anja Intihar 16. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    ZDA in Rusija

    Vladimir Putin hoče natanko to, kar je nekoč zahteval Josip Stalin

    Putin ni človek miru, ampak mož vojne. Trump hoče mir. Zelenski hoče mir. Evropa hoče mir. Le Putin, ki je začel vojno, ga noče.
    Branko Soban 15. 8. 2025 | 10:30
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Savudrija

    Varnostniki, ki so v Savudriji napadli slovenske turiste, suspendirani

    Dva od napadenih sta zdravniško pomoč poiskala tudi v Sloveniji.
    17. 8. 2025 | 08:36
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Vrhunska implantologija, ki vrača nasmeh in spreminja življenja

    Fiksni zobje v enem dnevu in napredne implantološke rešitve tudi brez čeljustne kosti – to je izkušnja, ki jo omogoča Ortoimplant DENTAL SPA.
    Promo Delo 18. 8. 2025 | 09:34
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhne zaposlenim

    »Lažje je delati, če si prijatelj,« je povedala ena od mladih poznavalk mleka v videu, ki so ga v Ljubljanskih mlekarnah posneli z otroki svojih zaposlenih.
    Promo Delo 18. 8. 2025 | 09:56
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kosilo

    Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

    Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
    20. 2. 2024 | 13:35
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

    Novi pristopi, tehnologije in miselnost spreminjajo pravila igre.
    Promo Delo 13. 8. 2025 | 14:54
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    Osredotočenost na pospešen zeleni prehod energetike

    Inovativne oblike uporabe obnovljivih virov energije imajo pomemben, a še ne dovolj izkoriščen potencial.
    Marjana Kristan Fazarinc 16. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Jedrska energija

    Toplejše morje, invazija meduz in zadelani filtri jedrske elektrarne

    Spužvaste kocke določenih materialov bi lahko učinkovito lovile razpršeni uran iz morja.Tako bi jedrske elektrarne lahko napajale svet še več tisoč let.
    Borut Tavčar 15. 8. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ 2025

    Sodelovanje pri inovaciji ali unikatu da nov zagon

    Za lesarsko industrijo je povezovanje s šolami pomemben korak do kadra. Trajnost je še eno jamstvo za svetlo prihodnost lesne industrije.
    Milka Bizovičar 14. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ 2025

    Čedalje bolj cenimo unikatne izdelke in masivni les

    Stavbni mizar Matic Domadenik in pohištveni mizar Vid Gomaz se bosta udeležila evropskega tekmovanja v poklicnih spretnostih EuroSkills.
    Milka Bizovičar 14. 8. 2025 | 05:30
    Preberite več

    Več iz teme

    SrbijaIzraelvarnostoboroževanjeGazaorožarska industrija

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Magazin  |  Kulinarika
    Ptuj

    Dnevi poezije in vina: pet poudarkov iz ozadja festivala, ki ga še polepšajo

    Druga polovica avgusta prinese na Ptuj prireditev za vse ljubitelje lepih besed in dobre kapljice.
    Karina Cunder Reščič 18. 8. 2025 | 14:05
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Vredno branja

    Helen Mirren vztraja, da mora James Bond ostati moški

    Priljubljena britanska igralka Helen Mirren, ki se razglaša za feministko, ni edina, ki meni, da mora tajnega agenta 007 tudi v prihodnje igrati moški.
    18. 8. 2025 | 13:45
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Vredno branja

    Sinead O'Connor bo zaživela na platnu

    Pripravlja se film o izjemni irski glasbenici in upornici Sinead O'Connor, ki je zaslovela s skladbo Nothing Compares 2 U, in je umrla pred dvema letoma.
    18. 8. 2025 | 13:15
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Srbija in Izrael

    Vučić kupuje izraelsko orožje, da bi se prikupil Trumpu

    Državi, ki ju vodita zelo podobna avtoritarna voditelja, poglabljata sodelovanje na obrambnem področju.
    Novica Mihajlović 18. 8. 2025 | 13:15
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Cedevita Olimpija

    V Kranjsko Goro po moč za trojček lovorik

    Slovenski košarkarski prvaki v novo sezono vstopajo s pričakovanji in ambicijami, podobnimi iz minule sezone. Ogrodje je že oblikovano.
    18. 8. 2025 | 13:08
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Vredno branja

    Sinead O'Connor bo zaživela na platnu

    Pripravlja se film o izjemni irski glasbenici in upornici Sinead O'Connor, ki je zaslovela s skladbo Nothing Compares 2 U, in je umrla pred dvema letoma.
    18. 8. 2025 | 13:15
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Srbija in Izrael

    Vučić kupuje izraelsko orožje, da bi se prikupil Trumpu

    Državi, ki ju vodita zelo podobna avtoritarna voditelja, poglabljata sodelovanje na obrambnem področju.
    Novica Mihajlović 18. 8. 2025 | 13:15
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Cedevita Olimpija

    V Kranjsko Goro po moč za trojček lovorik

    Slovenski košarkarski prvaki v novo sezono vstopajo s pričakovanji in ambicijami, podobnimi iz minule sezone. Ogrodje je že oblikovano.
    18. 8. 2025 | 13:08
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Nedelo  |  Nedeljski izleti
    Vredno branja

    Vsako nedeljo nova pustolovščina – skupaj raziskujemo Slovenijo

    Slovenija skriva nešteto čudovitih kotičkov, ki čakajo, da jih odkrijemo – in v uredništvu Nedela smo se odločili, da jih obiščemo skupaj z vami.
    20. 6. 2025 | 13:40
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Težke in boleče noge? Zakaj je pomembno, da ne ignorirate prvih simptomov

    Simptomi se lahko pojavijo že v mladosti, zato ukrepajte, preden napredujejo.
    12. 8. 2025 | 09:26
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Skrivnosti slovenske gastronomije v novi prestižni reviji OK magazin

    Odkrijte edinstvene zgodbe in navdihujoče ustvarjalce, ki slovensko gastronomijo dvigujejo na svetovno raven – z OK magazinom boste vedno korak pred trendi.
    23. 6. 2025 | 10:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

    Vas pestijo bolečine v zapestju? Te so lahko znak preobremenjenosti ali poškodb. Pravočasno ukrepanje je ključno.
    Promo Delo 12. 8. 2025 | 09:01
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Oglašujte z vsebinami na naših portalih

    Želite povečati prepoznavnost vaše blagovne znamke? Želite prebuditi pozornost naših bralcev? Kreativna vsebina je korak v pravo smer.
    Promo Delo 21. 2. 2023 | 12:52
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTour 2025TenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo