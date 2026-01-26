Predsednik Vučić: Mol bo za večinski delež v NIS plačal do milijardo evrov

Madžarski energetski velikan Mol bo 56-odstotni delež v Naftni industriji Srbije (NIS) pridobil za kupnino v višini od 900 milijonov do ene milijarde evrov, je v ponedeljek dejal srbski predsednik Aleksandar Vučić. Ameriška administracija je NIS, ki je pod sankcijami zaradi ruskega lastništva, medtem podaljšala posebno dovoljenje za poslovanje.

Družba Mol je z rusko družbo Gazprom Neft pred tednom podpisala glavne določbe zavezujočega okvirnega sporazuma o nakupu 56,15-odstotnega deleža v NIS. Podpis dokončne kupoprodajne pogodbe strani načrtujejo do 31. marca letos.

Vučić je v intervjuju za Blic TV v ponedeljek dejal, da so navedbe, po katerih naj bi Mol delež kupil za 1,7 do 2,5 milijarde evrov, nesmiselne.

»56-odstotni delež je vreden med 900 milijoni in eno milijardo evrov,« je povedal Vučić. Dejal je tudi, da je Srbija pripravila dve milijardi evrov in več, da bi prevzela ruski delež v NIS, a da ruska stran tega ni želela.

»To si lahko zlahka pojasnim, vendar vam tega ne smem razlagati, ker bi ogrozil interese Srbije. Zame so ti razlogi jasni, nedvoumni in razumljivi. Ali so sprejemljivi ali ne, je druga stvar. A nekako jih ne moremo ravno označiti za prijateljske,« je še dejal Vučić.

NIS je ob predložitvi predhodnega kupoprodajnega dogovora med ruskim Gazprom Neftom in Molom minuli teden zaprosil ZDA za podaljšanje dovoljenja za poslovanje, ki bi se sicer izteklo v petek.

Urad za nadzor nad tujim premoženjem pri ameriškem ministrstvu za finance je novo dovoljenje izdal do 20. februarja, v pismu, ki ga je v petek naslovil na srbsko ministrstvo za finance, pa je navedel tudi pogoje, pod katerimi velja. Med njimi je navedel, da transakcije ne vključujejo ameriških subjektov ali finančnega sistema ZDA ter neposredno ali posredno nobenega drugega sankcioniranega subjekta razen NIS.

Iz hrvaškega Jadranskega naftovoda (Janaf), ki z nafto pokriva 95 odstotkov potreb srbskega trga, so v soboto medtem sporočili, da so v sodelovanju s hrvaško vlado pridobili licenco, ki jim do 20. februarja dovoljuje nadaljevanje transporta surove nafte do rafinerije v Pančevu.

Janaf je prekinil dobavo nafte, potem ko so ZDA 8. oktobra lani uveljavile sankcije zoper NIS zaradi ruskega lastništva. Sredi tega meseca je nafta znova stekla po naftovodu.