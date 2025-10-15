Vučić ob obisku von der Leynove o sankcijah NIS in energetskem položaju Srbije

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je danes ob obisku predsednice evropske komisije Ursule von der Leyen v Beogradu glede ameriških sankcij proti NIS opozoril, da ne gre za lahko rešljiv problem. Von der Leynova je medtem dejala, da je pravo zagotovilo za to, da bodo srbski državljani pozimi na toplem, povezovanje Srbije z energetskim trgom EU.

ZDA so tik pred odhodom nekdanjega predsednika Joeja Bidna s položaja v začetku januarja uvedle obsežne sankcije proti ruskemu energetskemu sektorju. Te so posledično prejšnji teden začele veljati tudi za Naftno industrijo Srbije (NIS).

Uvedba sankcij v praksi pomeni ukinitev dobave nafte NIS iz hrvaškega Jadranskega naftovoda (Janaf). To bo za Srbijo bržkone velik izziv, saj je država v veliki meri odvisna od dobave nafte čez Hrvaško.

Srbska zveza svobodnih in neodvisnih sindikatov (ASNS) je že v torek v sporočilu za javnost opozorila, da bi zaradi ameriških sankcij proti NIS brez dela lahko ostalo okoli 27.000 delavcev.

Kot so sporočili, z zaskrbljenostjo za prihodnost delavcev in državljanov spremljajo dejavnosti vlade pri reševanju težav v podjetjih NIS, Naftagas, Serbia Zijin Copper in Hesteel. Pri tem so opozorili, da obstaja resna možnost, da bi približno 27.000 delavcev lahko izgubilo delo.

Poziv k učinkovitim rešitvam za delavce

Vlado so še pozvali, naj pripravi učinkovite rešitve za delavce, ki jim grozi izguba zaposlitve, pa tudi ukrepe za sanacijo morebitnih težav.

Vučić je danes ob obisku von der Leynove v Beogradu dejal, da je Srbija zaradi sankcij v težkem energetskem položaju in da ne gre za lahko rešljiv problem.

Poudaril je, da so zagotovili velike rezerve nafte in plina, a da zima za Srbijo ne bo lahka. Dodal je, da bodo tesno sodelovali z EU, von der Leynovi pa predal tudi pismo, v katerem EU prosi, naj Srbijo izvzame iz carin na jeklo.

Von der Leynova je v Beogradu spomnila, da je energetsko krizo sprožila ruska agresija na Ukrajino. Kot je poudarila, se je EU skupaj soočila z njo, enake ukrepe solidarnosti pa je razširila tudi na partnerje z Zahodnega Balkana.

»To pomeni biti zanesljiv partner in na nas lahko še naprej računate. Povezujemo Srbijo z energetskim trgom EU, kar je pravo zagotovilo, da bodo srbske družine pozimi varne in na toplem,« je dejala.

Pojasnila je, da že potekajo konkretni projekti, ter kot primer navedla Transbalkanski elektroenergetski koridor, ki povezuje srbsko omrežje z njenimi sosedami in EU, ter plinovod Srbija–Bolgarija. Srbijo pa so po njenih besedah tudi povabili, da se pridruži skupnemu evropskemu mehanizmu za nabavo plina.