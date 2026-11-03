Vučić pomilostil obtožence napadov na študente

Višji sodišči v Novem Sadu in Beogradu sta v ponedeljek objavili imena skupno 23 oseb, ki jih je pred odstopom pomilostil dosedanji srbski predsednik Aleksandar Vučić. Med njimi so nekdanji visoki državni funkcionarji in obtoženi napadov na študente, med drugim moški, ki je z avtomobilom zbil študentko, poročajo srbski mediji.

Vučić ni želel razkriti imen 49 oseb, ki jih je pomilostil pred odstopom 27. septembra. Višji sodišči v Novem Sadu in Beogradu sta v ponedeljek objavili delni seznam pomiloščenih na podlagi odločb, ki jima jih je posredovalo ministrstvo za pravosodje, piše portal N1 Srbija.

Med pomiloščenimi je nekdanja državna sekretarka na notranjem ministrstvu Dijana Hrkalović, obtožena trgovanja z vplivom zaradi domnevnega oviranja policijskih preiskav. Sprva je bila obsojena na 16 mesecev zapora, vendar je prizivno sodišče sodbo razveljavilo in odredilo ponovno sojenje, navaja portal N1 Srbija.

Vučić je pomilostil tudi nekdanjo predsednico višjega sodišča v Nišu Dragano Živadinović, obtoženo zlorabe položaja in ponarejanja uradne listine. V zameno za hotelski bon je menda omogočila pogojni odpust obsojencu.

Pomiloščen je bil tudi moški, obtožen poskusa umora, ker je januarja lani med poklonom žrtvam zrušenja nadstreška na novosadski železniški postaji z avtomobilom zbil in hudo poškodoval študentko v Beogradu.

Vučić je pomilostil še pet moških, obtoženih napadov na protivladne protestnike v Novem Sadu, med drugim zaradi nasilniškega vedenja, povzročitve hudih telesnih poškodb in povzročitve splošne nevarnosti.

Med pomiloščenimi je tudi 12 opozicijskih in študentskih aktivistov iz Novega Sada, obtoženih pripravljanja dejanj proti ustavni ureditvi in varnosti Srbije ter v povezavi s kaznivima dejanjema napada na ustavno ureditev in pozivanja k njeni nasilni spremembi.

Danes sta nova imena pomiloščenih po poročanju srbskih medijev objavili še dve sodišči.

Po poročanju N1 Srbija, ki navaja sporočilo osnovnega sodišča v Beogradu, je Vučić pomilostil tudi moškega, ki je 14. maja med počastitvijo spomina na žrtve zrušenja nadstreška z avtomobilom prebil blokado pred beograjsko pravno fakulteto ter zbil in hudo poškodoval 90-letnega moškega. S tem je bil oproščen kazenskega pregona zaradi hudega kaznivega dejanja zoper splošno varnost, ki mu ga je očitalo višje javno tožilstvo v Beogradu.

Višje sodišče v Nišu pa je sporočilo, da mu je ministrstvo za pravosodje v ponedeljek posredovalo Vučićeve odločitve o pomilostitvah 18 oseb, proti katerim pred tem sodiščem poteka ali je potekal kazenski postopek, večinoma zaradi suma zlorabe uradnega položaja.

Portal Južne vesti med pomiloščenimi izpostavlja nekdanjega predsednika niške mestne skupščine Igorja Novakovića, ki je bil pravnomočno obsojen zaradi zlorabe uradnega položaja, in nekdanjega generala srbske vojske Milosava Simovića, obsojenega na šest mesecev hišnega zapora zaradi ogrožanja tajnosti podatkov.

Vučić je v nedeljo za televizijo Pink glede pomilostitev, ki jih je podpisal kot predsednik države, izjavil, da javnost pozna le dve ali tri imena. Dodal je, da njegovih pomilostitev politični nasprotniki ne morejo spremeniti.