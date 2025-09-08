Vučić prepričan, da je sporazum med Slovenijo in Hrvaško uperjen proti Srbiji

Srbsko zunanje ministrstvo se je v nedeljo kritično odzvalo na v petek podpisani sporazum o vojaškem sodelovanju med Slovenijo in Hrvaško. Do njega je bil oster tudi srbski predsednik Aleksandar Vučić. Hrvaška je pred tem marca sklenila sporazum o vojaškem sodelovanju tudi z Albanijo in Kosovom, medtem ko je Srbija v začetku aprila tovrsten dogovor sklenila z Madžarsko.

Po poročanju srbske tiskovne agencije Beta je srbsko zunanje ministrstvo ob podpisu sporazumov o vojaškem sodelovanju med državami v okolici izrazilo zaskrbljenost. Takšne poteze je po njihovih besedah mogoče razumeti kot oblikovanje vojaških blokov in zavezništev, usmerjenih proti tretjim stranem, kar da prispeva k povečanju napetosti in poglabljanju delitev.

V sporočilu za javnost so med drugim izpostavili »pomanjkanje transparentnosti in odsotnost običajnih posvetovanj glede teh sporazumov« ter ocenili, da takšni sporazumi pošiljajo negativna sporočila v regiji in izražajo nerazumevanje za izključitev nekaterih držav iz tovrstnih oblik sodelovanja.

»Menijo, da imajo pravico vmešavati se v naše zadeve, na Kosovu. Ko sklepate zavezništvo s Hrvati, je jasno, proti komu ga sklepate, gotovo ne proti Avstrijcem,« je o sporazumu v petek med gostovanjem na srbski televiziji Pink dejal Vučić. Takšni sporazumi so po njegovem usmerjeni »neposredno proti interesom srbskega naroda«. Primerjal jih je s sporazumi, ki so jih države sklepale pred vojnami v prejšnjem stoletju.

Do sporazuma med Slovenijo in Hrvaško je bil v petek kritičen tudi razrešeni predsednik entitete Bosne in Hercegovine Republike Srbske Milorad Dodik. Dejal je, da se Slovenija želi vmešavati v odnose v drugih državah, in dodal, da »vemo, kako se je končalo«, ko je v preteklosti »hotela uveljaviti svojo voljo«.

Pomen za varnost in razvoj

Namen sporazuma, ki sta ga v petek v prostorih hrvaškega obrambnega ministrstva podpisala hrvaški in slovenski obrambni minister Ivan Anušić in Borut Sajovic, je krepitev vojaško-tehničnega sodelovanja in sodelovanja obrambnih industrij obeh držav, piše na spletni strani MORH. Ob tem sta ministra potrdila obstoječe sodelovanje, nadaljnje pa je hrvaški minister opisal kot novo poglavje odnosa med državama. »Naše sodelovanje na področju obrambe bo še boljše, še posebej na področju obrambene industrije. Imamo veliko možnosti za skupni razvoj, sodelujemo pa tudi v okviru Nata in Evropske unije,« je dejal Sajovic, ki je hkrati poudaril tudi skupno zgodovino in iskreno prijateljstvo Slovenije in Hrvaške.

Anušić: Hrvaška in Slovenija sta odprli novo poglavje v odnosu FOTO. MORH/ F. Klen

Ministra sta se dotaknila tudi aktualnih varnostnih razmer v jugovzhodni Evropi in v Ukrajini. O prvi sta si bila edina, da je v interesu obeh držav stabilnost na tem območju, Ukrajini pa sta izrazila podporo. Anušić je ob tem še poudaril, da bo Hrvaška še naprej Ukrajini pomagala finančno, ne namerava pa tja poslati svojih vojakov.