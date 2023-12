Vučić razglasil absolutno zmago

V nadaljevanju preberite:

Srbija je danes volila novo državno, pokrajinsko in lokalno oblast. Dobrih 6,5 milijona volilnih upravičencev je volilo 14. sklic državnega parlamenta, za 250 poslanskih mest se je potegovalo 2817 kandidatov, volivci z območja Vojvodine so izbirali 120 poslancev za pokrajinski parlament, mestne svetnike pa so izbirali še v Beogradu in 65 drugih mestih.

»Naša lista bo zagotovo sama imela več kot 125 mandatov,« je v prvi izjavi za javnost po zaprtju volišč dejala premierka Ana Brnabić. Lista Aleksandar Vučić – Srbija se ne sme ustaviti je po polovici preštetih volišč osvojila 47,1 odstotka glasov na parlamentarnih volitvah,združena opozicijska lista Srbija proti nasilju je po njihovih podatkih dobila dobrih 23 odstotkov, na lokalnih volitvah pa glasovnic do poznega večera niso začeli šteti. Vučić pa je kasneje razglasil absolutno zmago svoje liste.