Vučić razpustil parlament in za 17. december razpisal predčasne volitve

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je danes razpustil parlament in za 17. december razpisal predčasne parlamentarne volitve, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug. K predčasnim volitvam je pred časom pozvala proevropska opozicija, ki je septembra sklenila dogovor o sodelovanju s ciljem nastopa proti aktualni vladi pod vodstvom SNS.

Vučić je napovedal, da bodo volitve poslancev narodne skupščine 17. decembra, in dodal, da z dnem uveljavitve tega sklepa začnejo teči roki za izvedbo volilnih aktivnosti.

To bodo že 14. volitve od uvedbe večstrankarskega sistema v državi in desete predčasne, poroča Tanjug. Srbi so na volišča nazadnje odšli za predčasne parlamentarne volitve 3. aprila lani, na katerih je zmagala Srbska napredna stranka (SNS). Hkrati z njimi so potekale tudi predsedniške volitve, na katerih je bil Vučić izvoljen za nov mandat.

Kot je danes dejal Vučić, je za Srbijo zelo pomembno ohraniti mir in stabilnost ter notranjo trdnost in pokazati vso demokratičnost. Ta volilna kampanja je priložnost, da se državljanom na civiliziran način predstavi različne ideje, programe in politike, pri čemer je pomembno, da zmagajo najboljši, je poudaril.

Vučić je izrazil prepričanje, da bodo te volitve »okrepile demokracijo v Srbiji in hkrati zagotovile varno pot v prihodnost za naše otroke in našo državo«.

Zahtevo za razpis predčasnih parlamentarnih volitev kot tudi volitev v beograjsko skupščino do konca leta so Vučiću septembra predložili predstavniki proevropskega dela srbske opozicije.

Proevropska opozicija v srbskem parlamentu, ki je v preteklih mesecih organizirala tudi proteste pod geslom Srbija proti nasilju, je septembra podpisala dogovor o predvolilnem sodelovanju. Cilj dogovora je sodelovanje vseh srbskih opozicijskih strank in gibanj za zagotovitev poštenih volitev ter zmaga nad trenutnim režimom s Srbsko napredno stranko (SNS) na čelu, ki jo je do nedavnega vodil Vučić.