Vučić Slovenijo povabil k sodelovanju na Expu

Predsednik DZ Zoran Stevanović se je danes v Beogradu sestal s predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, s katerim sta se zavzela za krepitev odnosov med državama. Stevanović je ponovil, da bo Slovenija še naprej podpirala srbski proces približevanja EU, kar je Vučić pozdravil in Slovenijo povabil k sodelovanju na razstavi Expo 2027 v Beogradu.

V luči slovenske podpore Srbiji je Stevanović nadaljevanje reform in spoštovanje evropskih vrednot označil kot temelja za uspešno napredovanje v pristopnem procesu.

Srbski predsednik je ob tem zagotovil, da bo Srbija nadaljevala z izpolnjevanjem obveznosti in reform v okviru pristopnega procesa. Hkrati je kot pomembno izpostavil postopno usklajevanje zunanje in varnostne politike Srbije z EU in prizadevanja za krepitev vloge Srbije v evropski varnostni arhitekturi.

Pred dvema dnevoma se je Stevanović sestal s predsednico Narodne skupščine Republike Srbije, Ano Brnabić. FOTO: Državni Zbor/pedja Vučković

»Zahvalil sem se Sloveniji za podporo evropski poti Srbije in poudaril, da je za našo državo še posebej pomembno nadaljevanje politike, ki spodbuja sodelovanje, povezljivost in ohranjanje stabilnosti v regiji,« je na Instagramu po srečanju zapisal Vučić.

Sogovornika sta sicer potrdila dobre odnose med državama ter izrazila pripravljenost za nadaljnjo krepitev sodelovanja na političnem, gospodarskem in drugih področjih skupnega interesa. Strinjala sta se, da obstaja še veliko možnosti zlasti za krepitev gospodarskega sodelovanja in povečanje blagovne menjave.

Vučić je tudi izrazil pripravljenost za konstruktivno reševanje odprtih vprašanj med državama, vključno z vprašanji nasledstva nekdanje skupne države in odpravljanjem administrativnih ovir, ki vplivajo na poslovno sodelovanje.

Prav tako je izrazil pričakovanje, da bo Slovenija sprejela pozitivno odločitev glede sodelovanja na mednarodni razstavi Expo 2027 v Beogradu, ter poudaril, da Srbija Slovenijo ceni kot uspešno in prepoznavno športno državo.